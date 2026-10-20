U2 protagonizará el medio tiempo de la NFL en Netflix: fecha y hora en México

Netflix ha ingresado de lleno al deporte en vivo, pero ahora quiere dar un paso más combinando a la liga más importante de los Estados Unidos con una de las bandas icónicas globales: U2. La legendaria agrupación será parte del espectáculo de medio tiempo del nuevo partido transmitido por la empresa de streaming en una fecha que siempre genera gran audiencia: la víspera de Acción de Gracias.

Los juegos de Acción de Gracias se han convertido en toda la tradición para la NFL reuniendo a miles de familias frente al televisor antes de conmemorar una de las festividades en los Estados Unidos.

Netflix ha invertido importantes sumas en deportes en vivo, incluyendo la NFL, pero ahora elevan la apuesta al llevar a la banda irlandesa al encuentro que medirá a los Green Bay Packers contra los Los Angeles Rams en el SoFi Stadium de Los Ángeles en tan solo unas semanas.

La actuación marcará el regreso del grupo irlandés a un escenario de la liga de fútbol americano tras 24 años. Su última aparición se remonta a 2002, cuando lideraron el show del Super Bowl XXXVI rindiendo un emotivo homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Casualmente, en aquel histórico partido también participaron los Rams, aunque entonces eran la franquicia de San Luis y no del estado de California.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, celebró la incorporación del grupo al evento:

Hay una razón por la que U2 ha sido estelar en estadios durante décadas: no solo actúan, ofrecen momentos icónicos que el público recuerda para siempre. Estamos encantados de que lleven esa misma magia al escenario de la NFL en Netflix. Va a ser una noche inolvidable para los fanáticos del fútbol americano y los miembros de Netflix en todo el mundo".

¿Cuándo y a qué hora podrá verse en México?

El partido entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams se disputará el miércoles 25 de noviembre de 2026 y podrá verse en México en exclusiva a través de la plataforma de Netflix.

El inicio del encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que la presentación de U2 se llevará a cabo durante el descanso del juego, proyectándose aproximadamente a las 20:30 horas.