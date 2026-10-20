Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto; revela la dolorosa razón

Maribel Guardia atraviesa un momento complicado debido a los problemas familiares que comenzaron después de la muerte de su hijo, Julián Figueroa. Desde entonces, la actriz ha enfrentado una serie de diferencias con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, relacionadas con su nieto José Julián.

La situación ha provocado que la también cantante permanezca alejada del pequeño, con quien convivió durante sus primeros años de vida. Aunque en distintas ocasiones ha expresado cuánto lo extraña, hasta ahora no ha logrado recuperar el contacto que tenía con él.

Foto: Instagram maribelguardia

En medio de esta disputa familiar, la artista compartió un video para hablar sobre lo que está ocurriendo y explicar una decisión que tomó recientemente, a pesar de que llevaba tiempo esperando la oportunidad de reencontrarse con el niño.

Maribel Guardia anuncia que renuncia a convivir con su nieto

Por medio de sus redes sociales, Maribel Guardia reveló que decidió renunciar a la posibilidad de convivir nuevamente con José Julián, aunque estaba cerca de conseguirlo.

La actriz explicó que su decisión está relacionada con el temor de que un encuentro con el menor pueda ser utilizado para presentar nuevas acusaciones contra su esposo, Marco Chacón.

Maribel guardia y esposo

Según lo que compartió, sus preocupaciones aumentaron después de conocer un informe presentado por la otra parte involucrada en el conflicto familiar, encabezada por Imelda Garza Tuñón.

Guardia considera que existe el riesgo de que, después de una visita con su nieto, se intente señalar nuevamente a su esposo por una supuesta agresión contra el niño.

“Existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, afirmó.

Maribel Guardia y Marco Chacón / Imelda Tuñón

Además, la cantante manifestó su molestia ante la posibilidad de que José Julián sea involucrado en los problemas que mantienen los adultos de la familia.

“Yo no puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño inocente para ponerlo a mentir en contra de su propia familia paterna”, manifestó.

Maribel Guardia explica por qué prefiere mantenerse alejada de José Julián

Uno de los momentos más difíciles de su mensaje fue cuando la actriz reconoció que estaba a punto de conseguir algo que había esperado durante mucho tiempo: volver a pasar tiempo con su único nieto.

Sin embargo, ante el miedo de enfrentar nuevos problemas legales, decidió no continuar con la convivencia, aunque eso signifique permanecer lejos del pequeño.

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“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr, convivir con el niño”, dijo.

Para la artista, esta situación ha sido especialmente dolorosa porque estuvo muy presente en la vida de José Julián durante sus primeros años. Por ello, no poder verlo ni abrazarlo representa una de las experiencias más difíciles que ha tenido que enfrentar como abuela.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, expresó.

Maribel Guardia @maribelguardia

Otra de las cosas que la actriz quiso aclarar fue que su decisión no tiene nada que ver con la falta de cariño hacia José Julián. Por el contrario, aseguró que sigue amándolo y que le duele tener que renunciar a la oportunidad de estar con él.

“No es porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él”, explicó.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias que los problemas familiares podrían tener en el menor, especialmente porque se encuentra en medio de una disputa entre personas cercanas a él.

@maribelguardia

Aunque no podrá compartir tiempo con su nieto como quisiera, la cantante dejó claro que el vínculo que siente con José Julián sigue siendo importante en su vida.

Hacia el final de su mensaje, Guardia habló sobre el cariño que siempre tendrá por el hijo de Julián Figueroa y expresó su deseo de que algún día pueda comprender las razones por las que decidió alejarse.