Imagen Televisión es hogar de las series bíblicas y de fe inquebrantable 

En el rubro del entretenimiento Imagen Televisión quiso abarcar otro tipo de contenidos de carácter más humano y espiritual y le ofreció a la audiencia series religiosas que contrario a lo que muchos podrían pensar, han sido muy bien aceptadas y solicitadas, al grado de ser de las producciones más vistas del canal.

Gracias a este movimiento con miras a ofrecer diversos contenidos para distintos gustos, Imagen Televisión se convirtió en una de las televisoras de señal abierta en transmitir series de carácter religioso.

El primer proyecto que salió al aire fue el de Moisés y los diez mandamientos, serie de origen brasileño doblada al español, que a lo largo de 242 episodios contó la historia de Moisés, de cómo fue rescatado por una princesa egipcia que lo encontró en una canasta que flotaba en el Río Nilo y de cómo Moisés, tras conocer sus verdaderos orígenes se une al pueblo hebreo y los libera del yugo egipcio. La serie fue protagonizada por Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues, Petronio Gontijo y Giselle Itié.

A esta mega producción le siguió el estreno de Josué y la tierra prometida, que fungió como la secuela de Moisés y los diez mandamientos, pues tras la muerte de Moisés, Dios le pidió a Josué llevar al pueblo de Israel, conformado por 12 tribus, a la Tierra de Canaán. Con un total de 180 episodios, esta serie contó dentro de su elenco con Sidney Sampaio, Thaís Melchor, Paloma Bernardi y Rafael Sardão.

La novela Jesús llega a Imagen Televisión. Cortesía Imagen Televisión

A esta oferta se sumó la serie Rey David, misma que cuenta cómo un pequeño pastor es ungido por el profeta Samuel y con el paso de los años se convierte en el rey de Israel. Con un total de 30 capítulos, la historia cuenta cerca de 70 años de la vida de David. Esta producción, también filmada en Brasil, contó dentro de su reparto con Leonardo Bricio, Gracindo Júnior, Renata Domínguez, María Ribeiro y Sonia Lima.

Otra de las series favoritas del público fue José de Egipto, misma que está basada en el relato bíblico del libro del Génesis. La trama sigue a José, hijo de Jacob y Raquel, que es vendido por sus celosos hermanos como esclavo a una caravana que se dirige a Egipto. Gracias a su don divino de poder interpretar sueños, en donde predice una hambruna para Egipto, es elegido como gobernador y lleva de manera justa las riendas del poder, a pesar de los agravios que recibió cuando fue esclavo.

Actualmente Imagen Televisión transmite la serie Jesús, que a lo largo de 196 capítulos cuenta la historia de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. La serie, que cuenta la historia de la principal figura del cristianismo, es protagonizada por Dudu Azevedo, Mayana Moura y Marcos Winter.

Otras series de corte religioso que ha transmitido Imagen Televisión son: Reyes y Milagros de Jesús, así como Sansón y Dalila