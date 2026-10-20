Diego Luna lleva al cine la ausencia materna y la migración en 'Ceniza en la boca'

La pregunta de una hija que intenta entender por qué su madre se fue fue la que llevó a Diego Luna a encontrar la película que quería hacer a partir de Ceniza en la boca, la novela de Brenda Navarro. Aunque el libro ofrecía distintas historias posibles para trasladar al cine, el director decidió concentrarse en una ausencia que atraviesa la vida familiar.

El pedacito de historia que se me quedó palpitando, la que no me soltaba, era la de una hija que crece con esta ausencia materna”, explicó Luna durante la conferencia de prensa de presentación de la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde compite en la sección de Largometraje Mexicano.

Diego Luna acompañado de parte del elenco de la película Ceniza en la boca presentada en el FICMFoto: Elizabeth Velázquez Excelsior

La cinta sigue a Lucila, interpretada por Anna Díaz, una joven que viaja de México a España junto con su hermano menor para reencontrarse con su madre, quien emigró años atrás en busca de mejores oportunidades. El regreso a la convivencia familiar, sin embargo, no borra el tiempo que pasaron separados ni las dificultades de construir una vida en un país ajeno.

Diego Luna. Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

Basada en la novela publicada por Navarro en 2022, la película retoma la migración desde una ruta distinta a la que suele dominar las historias mexicanas: el desplazamiento hacia Europa. En ese trayecto aparecen la precariedad, el desarraigo y la dificultad de encontrar un lugar propio.

Luna agradeció a Navarro la libertad para encontrar su propia lectura del libro y reconoció que el proceso también tuvo una dimensión personal.

Y la pregunta que una niña se hace: ‘¿por qué te fuiste, mamá?’, ahí es donde se vuelve personal”, dijo.

El director, conocido también por su trabajo como actor y por su participación en proyectos como Y tu mamá también y la saga Star Wars, explicó que su experiencia frente a las cámaras influyó en la manera de conducir al elenco. Durante el rodaje buscó construir un espacio donde los intérpretes pudieran proponer, modificar escenas y reaccionar a aquello que surgiera de manera inesperada.

Foto: Elizabeth Velázquez Excelsior

Para mí era muy importante crear un espacio de seguridad para proponer, replantear y permitir el accidente, eso que no controlas o no ideaste y además que pueda propiciar lo que sigue”, señaló.

La presentación en Morelia tuvo también un significado especial para Luna, quien recordó su relación de más de dos décadas con el festival y el papel que ha desempeñado como punto de encuentro para quienes hacen cine en México.

Hay que defenderlo”, expresó al referirse al FICM y a la importancia de preservar espacios donde las películas puedan encontrarse con el público.

Ceniza en la boca llegará a salas mexicanas el 5 de noviembre, después de su recorrido por festivales internacionales como Cannes, Toronto y San Sebastián, además de su estreno en México a través del FICM.