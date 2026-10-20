Así empezó Imagen Televisión a ser La Casa del Beisbol y de la Leagues Cup

Desde su estreno, el 17 de octubre de 2016, Imagen Televisión ha ampliado su oferta de entretenimiento y deportes. Apuestas que permiten observar su evolución, como la transmisión de competencias internacionales mediante los conceptos La Casa del Beisbol y La Casa de la Leagues Cup.

La Casa del Beisbol: Grandes Ligas en televisión abierta. En marzo de 2023, Imagen Televisión anunció que se convertiría en La Casa del Beisbol con transmisiones de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y del Clásico Mundial de Beisbol, torneo internacional en el que compiten selecciones nacionales.

El plan anunciado incluyó 52 partidos de temporada regular, encuentros de postemporada y la Serie Mundial, además de los partidos de México en el Clásico Mundial y otros encuentros de las rondas finales. La temporada regular enfrenta a los equipos profesionales de la MLB; la postemporada reúne a los clasificados que buscan disputar el campeonato, conocido como Serie Mundial.

El beisbol cuenta con una tradición que data de décadas en México y con una competencia profesional de alcance internacional en Estados Unidos. Las Grandes Ligas reúnen a equipos con seguidores en distintos países y concentran la atención en figuras reconocidas, rivalidades históricas y una temporada que culmina con la Serie Mundial. Para la audiencia mexicana, seguir esos encuentros también permite conocer a jugadores latinoamericanos que participan en la liga.

Jon Singleton firmó tres jonrones en Campeche y produjo las cuatro carreras de los Diablos Rojos del México Cortesía Diablos Rojos del México

La apuesta de Imagen Televisión se inserta en ese circuito internacional y busca ofrecer partidos a través de la televisión abierta, en el canal 3.1 y sus opciones digitales. En lugar de limitar la cobertura a acontecimientos deportivos nacionales, el canal incorpora una competencia que conecta a los aficionados mexicanos con una de las ligas profesionales más conocidas del mundo.

La Casa de la Leagues Cup: futbol entre México y Estados Unidos. En 2026, Imagen Televisión se incorporó a las transmisiones de la Leagues Cup, competencia oficial que enfrenta a clubes de la Liga MX mexicana y la Major League Soccer (MLS) estadunidense. El torneo se disputó del 4 de agosto al 6 de septiembre y reunió 62 partidos. Imagen Televisión anunció la transmisión de 12 encuentros de la primera fase.

La Leagues Cup representa el interés por medir a los clubes de dos ligas que comparten una región, pero tienen historias, estructuras y mercados diferentes. Los encuentros se dan entre equipos que habitualmente compiten en sus respectivos torneos nacionales y los colocan ante rivales del otro lado de la frontera. Además del resultado deportivo, la competencia permite observar estilos de juego, jugadores y rivalidades que alimentan la conversación entre los aficionados mexicanos y estadunidenses.

El torneo también ha ganado presencia fuera de los estadios. En la final de 2025, disputada entre Seattle Sounders e Inter Miami, se registró una asistencia de 69 mil 314 personas, récord para una final de la competencia. Ese crecimiento refleja el interés que rodea los enfrentamientos entre clubes de ambas ligas.

Toluca es campeón. REUTERS

La incorporación permitió que parte de los enfrentamientos entre clubes mexicanos y estadunidenses llegara a la televisión abierta. En un mercado donde los partidos se distribuyen entre canales, servicios de streaming y otras plataformas, transmitir una selección de encuentros amplía las opciones para quienes desean seguir el torneo sin depender de una sola vía de acceso.

El campeón de la edición 2026 fue el Deportivo Toluca, que venció 2-0 al Monterrey en la final disputada en Houston, Texas, el 6 de septiembre. Con ese triunfo, Toluca se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en ganar la Leagues Cup en su formato moderno, establecido en 2023.