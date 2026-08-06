¿Romance confirmado? Las pistas que han relacionado a Loreto Peralta y Paco Amoroso

La reciente llegada de Paco Amoroso y Ca7riel a México no solo generó interés por los dos conciertos que ofrecerán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, también despertó dudas sobre la vida personal de ambos artistas.

En este contexto, los nombres de Loreto Peralta y Paco Amoroso comenzaron a circular juntos después de una serie de apariciones públicas y publicaciones en redes sociales que llevaron a los internautas a preguntarse si existe algo más que una amistad entre ambos.

Lo que se sabe del supuesto romance de Loreto Peralta y Paco Amoroso Especial

Las pistas que alimentaron los rumores de que Loreto Peralta y Paco Amoroso podrían estar juntos

El supuesto romance entre Loreto Peralta y Paco Amoroso tomó fuerza cuando el cantante y la actriz fueron captados caminando por la colonia Roma, en la Ciudad de México, así como en algunas fiestas y eventos públicos a finales de 2025.

Posteriormente, Loreto acompañó al cantante a distintas presentaciones de su proyecto junto a Ca7riel en festivales como Coachella y Baidora, además de otros conciertos.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Argentina, cuando el dueto se encontraba sobre el escenario y Loreto Peralta, junto con otras personas, acompañó el ambiente de celebración durante la presentación.

Sin embargo, hubo un detalle que aumentó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos artistas. Durante un show de la gira ‘Free Spirits World Tour’, Loreto y Paco fueron vistos abrazados, brincando juntos e incluso protagonizaron un beso que incrementó los comentarios entre sus seguidores.

Además de estas apariciones públicas, la conversación creció cuando Loreto Peralta compartió en redes sociales la canción “Ay, ay, ay”, tema de Ca7riel y Paco Amoroso.

Usuarios de TikTok interpretaron la publicación como una posible referencia personal hacia el cantante argentino; sin embargo, la actriz no confirmó que el tema estuviera relacionado con una historia sentimental. Más tarde, Loreto habló sobre los comentarios y opiniones que surgieron tras su video.

Lo que se sabe del supuesto romance de Loreto Peralta y Paco Amoroso Captura de pantalla.

¿Loreto Peralta confirmó su relación con Paco Amoroso? Esto es lo que realmente ha dicho

Como ya se mencionó, después del lanzamiento del tema “Ay, Ay, Ay”, algunos usuarios de internet comenzaron a señalar que la letra podría estar dedicada a la actriz de “No se aceptan devoluciones”. A esto se sumó que Loreto también se unió al trend de utilizar el audio de la canción y compartirlo en sus redes sociales.

Aunque algunos seguidores interpretaron esta acción como una posible confirmación del romance con Paco Amoroso, otros usuarios consideraron que la publicación generaba una imagen equivocada sobre la actriz.

Ante los comentarios, Loreto Peralta decidió hablar sobre la situación a través de un video en TikTok, donde compartió su opinión sobre las críticas que recibió.

Siento que nos hace falta aprender a reírnos, a reírse y que no todo en la vida es tan deep ni tan serio.

La actriz también explicó cómo se sintió ante las opiniones de algunas personas que cuestionaron su aparición cantando “Ay, ay, ay” y la percepción negativa que algunos usuarios aseguraron que esto podía generar sobre ella.

Me gusta que hay conversación sobre cómo idealizamos a la gente en las redes sociales y que luego no resultan ser lo que aparentan, y sí, ni modo, así es la vida, la gente cambia, la gente crece, el físico no define a una persona.

Además, Loreto Peralta señaló que nadie está obligado a consumir su contenido si no se siente identificado con él y destacó que atraviesa una etapa positiva en su vida.

Yo me la estoy pasando increíble y me río mucho.

Hasta ahora, ni la actriz ni el cantante han realizado una confirmación pública sobre una relación sentimental. Sin embargo, sus seguidores continúan atentos a sus apariciones juntos, especialmente ante los conciertos que Ca7riel y Paco Amoroso ofrecerán en la Ciudad de México.

La expectativa aumentó después de que Loreto Peralta compartiera una fotografía con una credencial correspondiente a la gira ‘Free Spirits World Tour’, imagen en la que algunos usuarios identificaron detalles relacionados con el equipo del cantante.

Aunque no se confirmó oficialmente su presencia en el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso del 6 de agosto en la Ciudad de México, la publicación generó especulaciones debido a que la actriz ha acompañado al dúo argentino en presentaciones anteriores.

Lo que se sabe del supuesto romance de Loreto Peralta y Paco Amoroso Captura de pantalla.

¿Quién es Paco Amoroso? El cantante argentino relacionado con Loreto Peralta

Paco Amoroso, cuyo nombre real es Ulises Guerriero, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1993. Su vínculo con la música comenzó desde la infancia, cuando a los seis años inició sus estudios de violín.

Con el paso del tiempo amplió su formación artística y también incursionó como baterista antes de consolidarse como cantante y productor.

Gran parte de su trayectoria ha estado relacionada con Ca7riel, proyecto que comparte con el músico argentino Ca7riel y que se convirtió en una de las propuestas más reconocidas de la nueva escena musical argentina.

Además de este trabajo en conjunto, Paco Amoroso ha participado en colaboraciones con distintos exponentes de la música urbana, entre ellos Bizarrap.

Junto a Ca7riel, el artista desarrolló una propuesta que combina géneros como rap, pop, electrónica y sonidos experimentales. Esta mezcla les permitió ganar seguidores en distintos países, participar en festivales internacionales y formar parte de proyectos como Tiny Desk.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Dumbai”, “El único” y “El día del amigo”, temas que forman parte del repertorio que impulsó su reconocimiento fuera de Argentina.

Lo que se sabe del supuesto romance de Loreto Peralta y Paco Amoroso IG

La diferencia de edad entre Loreto Peralta y Paco Amoroso

Además de las especulaciones sobre una posible relación, uno de los aspectos que más comentarios provocó entre los usuarios fue la diferencia de edad entre Loreto Peralta y Paco Amoroso.

Loreto Peralta nació el 9 de junio de 2004, por lo que actualmente tiene 22 años. La actriz mexicana alcanzó reconocimiento internacional cuando protagonizó la película “No se aceptan devoluciones” en 2013, producción que marcó el inicio de una carrera artística que después continuó con proyectos en cine y televisión.

Lo que se sabe del supuesto romance de Loreto Peralta y Paco Amoroso IG

Por su parte, Paco Amoroso nació en 1993, por lo que existe una diferencia aproximada de 11 años entre ambos.

Este tema generó distintas opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios compartieron comentarios sobre la posible relación, otros señalaron que ambos son personas adultas y que cualquier vínculo sentimental corresponde únicamente a los involucrados.

Hasta el momento, Loreto Peralta y Paco Amoroso no han confirmado públicamente una relación, por lo que las versiones sobre un romance continúan como parte de las especulaciones de sus seguidores.