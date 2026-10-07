Un viaje familiar, un padre demasiado protector y el novio de su hija son los ingredientes que desatan el conflicto en Un mal partido, la nueva comedia mexicana protagonizada por Mauricio Ochmann, Loreto Peralta y José Antonio Toledano.

La historia presenta a Guillermo, un padre que tiene una relación muy cercana con Mía y que no está dispuesto a aceptar fácilmente que su hija ya toma decisiones por cuenta propia. La llegada de Martín a su vida familiar representa un reto todavía mayor.

Dirigida por Salvador Espinosa, la película combina humor y situaciones familiares para mostrar el difícil proceso de aprender a soltar a los hijos sin dejar de acompañarlos. Aquí te contamos de qué trata, cuándo llega a los cines de México y quién es quién en el elenco.

Un mal partido, ¿quién es quién en la nueva película protagonizada por Mauricio Ochmann @cinepolismx

¿De qué trata Un mal partido?

La película sigue a Guillermo, un padre que está convencido de que nadie es suficientemente bueno para su hija. Su visión cambia cuando descubre que Mía tiene una relación con Martín.

Lejos de aceptar la decisión de su hija, Guillermo comienza a desconfiar del joven y busca protegerla de lo que considera una mala elección. La convivencia entre los tres se vuelve inevitable durante un viaje familiar. Rodeados de naturaleza, los personajes deben enfrentarse a sus diferencias, mientras una serie de situaciones cómicas ponen a prueba sus relaciones.

Más allá del conflicto entre un padre y el novio de su hija, Un mal partido aborda el momento en que los padres deben aceptar que sus hijos crecen y comienzan a tomar decisiones por sí mismos.

La sinopsis oficial de Cinemex describe a Guillermo como un padre convencido de que su principal responsabilidad consiste en mantener a salvo a su hija. La llegada de Martín lo obliga a enfrentarse a una realidad que no quiere aceptar: Mía está creciendo y necesita tomar sus propias decisiones.

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¿Quién es quién en Un mal partido?

El reparto de Un mal partido reúne a actores con experiencia en televisión y cine mexicano. La historia se construye alrededor de Guillermo, Mía y Martín, aunque el resto de los personajes también tiene un papel importante en la dinámica familiar. Entre ellos se encuentran Ana Layevska, Roberto Duarte y Sara Maldonado, quienes completan el elenco.

Mauricio Ochmann es Guillermo

Mauricio Ochmann interpreta a Guillermo, un padre de casi 50 años que se caracteriza por ser sobreprotector, controlador y algo neurótico.

Para Guillermo, cuidar a Mía es prácticamente una misión de vida. Su relación con ella es tan cercana que ambos funcionan como una especie de equipo inseparable. Sin embargo, esta dinámica comienza a cambiar cuando descubre que su hija tiene novio.

El joven en cuestión es Martín y, desde el primer momento, Guillermo considera que no es una buena opción para Mía.

El personaje coloca a Ochmann en el centro de una comedia que, además de las situaciones absurdas, aborda temas como los límites del amor paterno y la dificultad de dejar ir a los hijos.

El actor cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos más recientes aparecen No negociable, Hotel Bitcoin, El diario, Las Bravas F.C., Papá soltero y Dinastía Casillas, además de su participación en El señor de los cielos.

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Loreto Peralta interpreta a Mía

Loreto Peralta da vida a Mía, una joven de 19 años, alegre, extrovertida e impulsiva.

Su personaje mantiene una relación muy estrecha con Guillermo, pero la llegada de Martín provoca que la dinámica entre padre e hija cambie. Mía comienza a tomar decisiones propias y esto representa un reto para Guillermo, quien no está dispuesto a aceptar fácilmente que su hija ya tiene una vida independiente.

La actriz ganó popularidad desde niña gracias a su participación en No se aceptan devoluciones, película protagonizada por Eugenio Derbez. Posteriormente, apareció en proyectos como La casa de las flores, Guerra de vecinos y Todas las pecas del mundo.

En Un mal partido, Peralta comparte por primera vez la pantalla grande con Mauricio Ochmann como padre e hija, una relación que se convierte en uno de los ejes de la película.

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José Antonio Toledano es Martín, el novio que desata el conflicto

El tercer personaje fundamental es Martín, interpretado por José Antonio Toledano.

Martín es un joven de alrededor de 20 años que tiene una personalidad muy distinta a la de Guillermo. Es excéntrico, despreocupado, algo torpe e impuntual, pero también posee un carácter que le permite caerle bien a prácticamente todos, excepto al padre de Mía.

Uno de los detalles más particulares del personaje es su aspiración profesional, ya que su sueño es convertirse en una especie de psicólogo para perros, pese a que no cuenta con una formación universitaria convencional para ello.

Aunque Guillermo intenta encontrar razones para desconfiar de él, Martín consigue ganarse el cariño de Mía y pone en jaque la relación que padre e hija habían construido.

La situación se vuelve todavía más complicada cuando Guillermo organiza un viaje de campamento familiar por su cumpleaños y Mía acepta asistir con una condición: Martín también debe formar parte del viaje.

Así comienza una convivencia que pone frente a frente al padre y al novio, mientras Mía intenta defender su relación y su derecho a tomar sus propias decisiones.

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¿Quiénes complementan el elenco de Un mal partido?

Ana Layevska interpreta a la madre de la familia y ofrece un contraste importante frente a Guillermo.

La actriz describió a su personaje como una madre "cool", hippie y herbolaria, con una personalidad mucho más relajada que la de su esposo. Para ella, la relación de Mía con Martín no representa el mismo problema que para Guillermo.

Santiago Barajas, quien participa como Nacho, es el hijo de Guillermo y forma parte de la historia cotidiana del conflicto familiar.

Roberto Duarte da vida a Fabián y Sara Maldonado interpreta a Daniela, una pareja que aporta otro tono a la dinámica de la historia, ya que son amigos de la familia.

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¿Cuándo se estrena Un mal partido en México?

Un mal partido llegará a las salas de cine mexicanas el jueves 8 de octubre de 2026.

La cinta tiene una duración aproximada de 1 hora con 34 minutos, pertenece al género de comedia y está dirigida por Salvador Espinosa, cineasta mexicano que ha realizado producciones de comedia y entretenimiento.

La película fue escrita por Álex Zito y Mariana Palos. Pampa Films y Néctar participan como productoras, mientras que Buena Vista International está a cargo de la distribución. La cinta fue filmada en Ciudad de México y Amanalco, Estado de México, dos escenarios que forman parte del entorno de esta comedia familiar.

Con una historia que combina humor, relaciones familiares y el reto de aceptar la independencia de los hijos, Un mal partido presenta un conflicto cercano a muchas familias: aprender a soltar sin dejar de acompañar.