Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio; esto se sabe

Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, murió este miércoles 7 de octubre, una noticia que nuevamente pone de luto a la familia de la famosa cantante, quien falleció en febrero de 2025.

A poco más de un año de despedir a la intérprete de temas como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”, sus familiares enfrentan otra pérdida. En esta ocasión se trata de Martha Elena.

paquita la del barrio

Por medio de redes sociales, las autoridades de dicho municipio confirmaron el fallecimiento y dedicaron unas palabras a sus seres queridos. Paquita y su familia eran muy conocidos en esta localidad veracruzana debido a que tenían sus raíces en este lugar.

“El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, ante su sensible fallecimiento. Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, compartieron.

Alto Lucero también ocupa un lugar importante dentro de la historia de la familia. Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del Barrio, nació en este municipio y tras el fallecimiento de Paquita, la cantante también fue despedida en su tierra natal.

Exmánager de Paquita la del Barrio confirma la muerte de Martha Elena

Más detalles sobre lo ocurrido fueron dados a conocer por Paco Torres, quien fue mánager de Paquita la del Barrio. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, confirmó el fallecimiento y aseguró que no tenía conocimiento de que Martha Elena estuviera enferma.

Semanas antes de su muerte, incluso, había viajado a Perú acompañada de una de sus hijas. Posteriormente regresó y continuó conviviendo con sus familiares, de acuerdo con lo relatado por Torres.

“Hace unas semanas se fue con una de sus hijas a Perú, ese viaje es de gran variación por la altura y estuvieron muy felices. El 30 de septiembre estuvieron festejando el cumple de otra hija de ella, estuvieron en familia”.

¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?

Sobre las circunstancias del fallecimiento, Paco Torres indicó que la información que tenía apuntaba a que Martha Elena sufrió un paro respiratorio. También destacó que su muerte fue inesperada debido a que recientemente había realizado sus actividades con normalidad.

“(Murió) El día de ayer, fue un paro respiratorio. Tenía 48 años de edad, inesperado para todos. Al parecer estaba con sus hijas allá, en Veracruz y sinceramente es algo que no lo podemos a creer”.

Hasta ahora, la familia no ha dado a conocer públicamente más detalles sobre alguna enfermedad o problema de salud previo. Por ello, el paro respiratorio mencionado por el exmánager es la información que ha trascendido sobre la posible causa de su fallecimiento.

En cuanto a la despedida de Martha Elena, Torres explicó que los servicios funerarios serían breves y que incluso existía la posibilidad de que sus restos fueran cremados durante este mismo miércoles.