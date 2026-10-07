“No tenía opción”: la polémica frase de Benny Blanco sobre su relación con Selena Gomez

Benny Blanco volvió a hablar públicamente sobre su relación con Selena Gomez, esta vez acompañado por la propia cantante. Sin embargo, una de las anécdotas que contó sobre el comienzo de su noviazgo terminó provocando críticas entre algunos seguidores de la artista.

¿Qué dijo Benny Blanco sobre Selena Gomez?

La controversia comenzó durante un nuevo episodio de Friends Keep Secrets, programa encabezado por Benny Blanco y en el que Selena Gomez estuvo presente. La conversación llevó a la pareja a recordar cómo fueron los primeros momentos de su relación antes de convertirse oficialmente en novios.

Blanco contó que en ese momento todavía no existía una conversación clara sobre el tipo de relación que mantenían. La situación cambió cuando Selena Gomez estaba a punto de viajar a Nueva York y decidió preguntarle directamente qué estaba ocurriendo entre ellos.

Según el productor, eran aproximadamente las 3 y media de la madrugada cuando la cantante le preguntó qué debía responder si alguien quería saber cuál era su situación sentimental. Blanco inicialmente respondió que no sabía qué decir.

Gomez insistió y dejó claro que no estaba buscando una respuesta para otras personas, sino que quería saber cómo definirían ellos mismos su relación. Fue entonces cuando Blanco entendió que aquella conversación significaba que ya eran oficialmente pareja.

“Me di cuenta de que era mi novia y que no tenía opción”, recordó el productor durante el programa.

Fueron las palabras “no tenía opción” las que comenzaron a circular en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron la expresión como una manera poco favorable de hablar sobre el momento en que Blanco comenzó formalmente su relación con Gomez.

El fragmento también abrió una discusión sobre el tono con el que el productor contó la historia, pues mientras algunos usuarios lo tomaron como una anécdota entre la pareja, otros cuestionaron que utilizara esa expresión para referirse a su ahora esposa.

Benny Blanco y Selena Gomez se casaron en septiembre de 2025 tras varios años de relación. IG itsbennyblanco

Fans acusan a Benny Blanco de humillar a Selena Gomez

Después de que el fragmento comenzó a compartirse fuera de Friends Keep Secrets, varios seguidores de Selena Gomez criticaron a Blanco y algunos utilizaron directamente la palabra “humillar” para describir la manera en que habló sobre ella.

Uno de los mensajes compartidos en X aseguró que el productor “no pierde la oportunidad de humillar a su esposa”, mientras otros usuarios centraron sus críticas específicamente en la frase utilizada para describir el inicio de su noviazgo.

“¿No tenía opción? ¡Es salvaje!”, escribió otra internauta al reaccionar al video.

Las críticas llegaron al punto de que algunos usuarios pidieron a Selena Gomez que terminara su relación con Blanco, pese a que ambos ya están casados y la propia cantante se encontraba presente mientras el productor relataba la historia.

No todas las reacciones fueron contra Blanco. Otros seguidores señalaron que los videos breves difundidos en plataformas como X pueden eliminar parte del contexto de una conversación y cambiar la forma en que se perciben las palabras del productor.

Una usuaria cuestionó a las cuentas que difundieron el fragmento y aseguró que algunas publicaciones presentan la información con la intención de generar una imagen negativa de Benny Blanco entre los seguidores de Gomez.

Hasta ahora, Selena no ha realizado alguna declaración pública para señalar que el comentario le haya molestado.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en septiembre de 2025 en una ceremonia realizada en California. IG itsbennyblanco

Selena Gomez y Benny Blanco ya habían generado comentarios por otro momento

No es la primera vez que un fragmento de Friends Keep Secrets protagonizado por Selena Gomez y Benny Blanco genera comentarios después de comenzar a circular fuera del programa.

Durante otro episodio, ambos conversaban sobre su relación, la música y distintas anécdotas personales cuando Selena Gomez besó uno de los dedos del pie de Blanco, momento que posteriormente fue compartido en redes sociales.

La escena provocó incredulidad entre algunos usuarios, hasta el punto de que hubo quienes preguntaron si las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial. Otros internautas confirmaron posteriormente que el momento realmente había ocurrido durante el programa.

Selena Gomez y Benny Blanco compartieron imágenes de su boda celebrada en septiembre de 2025 en California. IG itsbennyblanco

El episodio generó opiniones divididas sobre la dinámica de la pareja y se sumó a los momentos personales que ambos han decidido compartir desde que hicieron pública su relación.

Gomez y Blanco habían trabajado juntos antes de comenzar su romance. Su relación sentimental se confirmó públicamente en diciembre de 2023, cuando la cantante respondió a diferentes publicaciones y habló abiertamente sobre su vínculo con el productor.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024 y posteriormente llegó al altar. Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en Montecito, California, durante una ceremonia acompañados por familiares y amigos cercanos.

Tras convertirse en esposos, ambos han continuado apareciendo juntos públicamente y hablando sobre diferentes aspectos de su relación.