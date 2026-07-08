La Casa de los Famosos México 2026: Galilea Montijo confiesa qué tiene en común con Karina Torres

Tras confirmar a Karina Torres como la segunda participante que entrará a La Casa de los Famosos México 2026, Galilea Montijo hizo una sorprendente revelación: algo que tiene en común con la integrante de ‘Las perdidas’, amiga de Wendy Guevara.

Fue la noche del pasado martes 7 de junio cuando Galilea Montijo informó que la influencer Karina Torres será parte del reality en la temporada número 4. El primer confirmado fue Ernesto Laguardia.

Por fin se les cumplió, estamos en la cuarta temporada de la Casa de los Famosos México y vamos a darlo todo”, dijo la influencer luego de ser presentada por la conductora.

¿Qué tienen en común Galila Montijo y Karina Torres?

Galilea Montijo y Karina Torres. Especial

En la misma charla de presentación, hubo varias confesiones que impactaron a la audiencia, pero uno en especial llamó la atención.

Al confirmar a Karina Torres, Galilea desmenuzó las pistas de la segunda habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y ahí descubrió que tiene algo en común con la amiga de Wendy Guevara.

Entre las pistas para revelar a la ‘licenciada’, predominaron los peines, cepillos, pistolas para secar el cabello y tijeras. Ante ello, Galilea preguntó a Karina si tenía alguna estética o por qué esos objetos la representaban.

Karina señaló que tuvo una estética como primer emprendimiento, en Guanajuato:

Sí, fue mi primer negocio que hice con Yumis, ahí en León Guanajuato, pusimos una estética, fue mi primer emprendimiento”.

Ante ello, Galilea no se guardó nada y reveló que ella también en el pasado había sido escultora de belleza.

¡Yo también tenía una estética en Guadalajara hermana!, es más aquí tengo las huellas de guerra de las tijeras”, dijo.

Galilea le mostró sus manos a Karina y ambas quedaron soprendidas y contentas de tener algo en común.

¡Somos colegas!”, dijo Karina Torres de manera efusiva, como se le caracteriza.

¿Quién es Karina Torres, amiga de Wendy Guevara?

Galilea Montijo y Karina Torres. Especial

Su nombre completo es Edna Karina Torres Hernández y es una influencer, comediante, conductora, actriz y estilista mexicana. Alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Las Perdidas, el colectivo de creadoras de contenido trans conformado junto a Wendy Guevara, Paola Suárez y posteriormente Kimberly Irene.

Nació el 4 de agosto de 1990. Aunque es originaria de Tepic, pasó gran parte de su vida en León, Guanajuato, donde conoció a Wendy Guevara y al resto del grupo. Su amistad con ellas comenzó muchos años antes de que se hicieran famosas en internet.

Su fama llegó por su participación en transmisiones en vivo y videos de humor junto a Wendy Guevara. Su personalidad espontánea, sus ocurrencias y frases virales la convirtieron en una de las integrantes más queridas del grupo, aunque no apareció en el video original de "Estamos perdidas" que hizo famoso al colectivo en 2017; se integró oficialmente al proyecto tiempo después.

Uno de los aspectos que más ha compartido con su audiencia es su historia de vida. Karina ha hablado abiertamente sobre los problemas de adicción que enfrentó durante más de una década, así como el proceso de rehabilitación que le permitió reconstruir su vida. En 2023 se graduó como estilista profesional y abrió su propio salón de belleza, un logro que suele mencionar como uno de los más importantes de su recuperación.

Entre sus frases más populares destaca "nadaqueveriento", una expresión que se volvió viral en redes sociales y terminó formando parte del lenguaje cotidiano de muchos usuarios. Su estilo irreverente y humorístico también la ha llevado a participar en programas de televisión, coberturas especiales y proyectos digitales.

¿Por qué le dicen ‘licenciada´?

De acuerdo con sus propias declaraciones, a Karina Torres le dicen ‘licenciada’ porque se graduó como estilista profesional, un logro que sus seguidores comenzaron a celebrar con ese título honorífico.

El mote cobró tanta fuerza que ella misma lo adoptó como parte de su divertida personalidad en redes sociales.

Por eso me dicen licenciada, porque me gradué en la escuela de estilismo, pero en la escuela en la que estaba, cada que alguien se graduaba, siempre iban como cuando te gradúas de la universidad. Desde ahí me empezaron a preguntar de qué me había graduado y la gente comenzó a decir que soy Licenciada y seguí el cuento, pero realmente soy escultora de belleza”, confesó a Galilea Montijo.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026.

La gala de estreno comenzará a las 20:30 horas, momento en el que ingresarán oficialmente todos los habitantes a la casa.

El 24/7 se podrá ver a través de ViX Premium y los habitantes hasta ahora son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aunque el calendario definitivo puede variar ligeramente, el esquema habitual es: