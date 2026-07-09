'Sugar' reunió a Tony Dalton con una estrella del universo Batman y Amat Escalante

Tony Dalton es de esos actores mexicanos que, sin tanto alboroto, se suma a proyectos interesantes que siempre lo retan. Motivado por el concepto y la posibilidad de interpretar a Ray Vega, un policía de Los Ángeles con rasgos corruptos y complejos, se unió al elenco de la segunda temporada de Sugar, donde además de convertirse en el antagonista de Colin Farrell, también compartió créditos con Amat Escalante en el set.

“En febrero del año pasado me hablaron mis agentes y me dijeron que Sam Catlin quería hablar conmigo; Sam es el showrunner de la serie. Hablamos y me dijo que me vio en Better Call Saul y que no podía pensar en nadie más para hacer este personaje. Yo no había visto la serie, pero me gustó el concepto, la dirección y Colin está buenísimo.

“De entrada me agradó mucho que es un policía estadunidense; o sea, para empezar, nunca había hecho un personaje de Los Ángeles. Me daba mucha curiosidad explorar ese tipo de vida de un policía que crece en Compton y que tiene un plan corrupto, un poquito como el personaje de Alonzo, de Denzel Washington, en Training Day (Día de entrenamiento). Es muy de ese estilo en cuestión de que ya se la saben: son corruptos, pero llevan 20 años sabiendo con quién hablar y qué hacer. Como que tienen la vida resuelta hasta que se topa con John Sugar”, compartió Dalton en entrevista con Excélsior.

Apple TV+

Para Dalton, Sugar fue la oportunidad de descubrir que, detrás de todo lo que se ha dicho de Colin Farrell, hay una persona completamente diferente que brilla por su actuación, pero también por su disciplina y su calidad humana.

Es un tipazo, la verdad. Ya me habían dicho que es una persona muy agradable, muy amable, y sí, es súper buena onda. Es el primero que llega al set y el último que se va, se sabe los nombres de todos, saluda a todos de la mano; o sea, un tipazo. Es cariñoso, te cuida, te pregunta cómo vas o cómo te sentiste, y te escribe en la noche para saber cómo te fue en el trabajo; es una persona súper presente en su vida y en su labor.

No tiene que ver con que sea productor de Sugar; yo creo que es porque, primero que nada, lleva toda la vida en esto y, segundo, los que tienen una larga carrera, en general, es porque ya averiguaron que este es un negocio donde tienes que ser profesional y llevarte bien con la gente. Una persona diva e insoportable llega a un punto donde dices ‘ya no quiero trabajar con él’, y se ve mucho en cine y en televisión. Es una ética de trabajo y una forma de vida de él, no porque sea productor; va más allá de eso”, agregó.

Dos de los episodios de la segunda temporada de Sugar fueron dirigidos por el cineasta mexicano Amat Escalante y, cuando los compatriotas se encuentran, las cosas fluyen por sí solas.

“Amat se volvió amigo mío. Nos llegamos a conocer ahí en Los Ángeles y nos volvimos buenos amigos, bastante unidos. La verdad es que te sientes más protegido cuando te encuentras con otro mexa en el set, con un director que te dice: ‘oye, a ver, mira, ahorita hazle un poquito más por acá’. Como que ya te hablan en un nivel en el que tal vez un estadunidense no te habla, pero el mexa llega y te dice cómo hacerlo. Cuando volteas a ver la escena, sabes que salió bien y esas cositas se agradecen muchísimo, porque ya entras ahí al mero meollo del asunto”, compartió.