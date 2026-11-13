¿Paola Dalay engañó a José Eduardo Derbez? El supuesto video con César Romo que desató rumores

La polémica alrededor de Paola Dalay, César Romo y José Eduardo Derbez continúa dando de qué hablar. Luego de que se hiciera pública la nueva relación de la influencer con el futbolista, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance que habría iniciado cuando ella todavía estaba con el hijo de Eugenio Derbez.

La controversia tomó fuerza después de que se difundió una fotografía de Paola junto a César durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. Después, la misma influencer confirmó que estaba saliendo con el futbolista.

Ahora, las especulaciones sobre una posible infidelidad de Paola a José Eduardo volvieron a cobrar relevancia por la filtración en redes sociales de un video en donde supuestamente la influencer está besando a César Romo.

Video de Paola Dalay y César Romo supuestamente besándose

Separación de Paola Dalay y José Eduardo. X

El video que circula en diversas cuentas supuestamente fue grabado el pasado 11 de julio, cuando Paola todavía estaba en una relación con José Eduardo.

Las imágenes muestran supuestamente a Paola Dalay compartiendo un momento bastante romántico en una terraza de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

En el clip se ve a una mujer con César, abrazándose y besándose mientras disfrutan de su encuentro.

Aunque en el video nunca se ve el rostro de la mujer, al final del mismo aparece una referencia a una historia de Instagram que Paola publicó el 12 de julio a las 5:51 de la mañana, un detalle que acompaña la fecha de aquella salida. En tanto, en esa imagen lleva la misma ropa puesta que la mujer del clip.

La fecha del video despierta curiosidad ya que el 21 de junio de 2026, la creadora de contenido comentó una publicación de Instagram de José Eduardo Derbez con el mensaje: "Te amo, feliz día mi amor”.

Lo anterior, apenas 20 días antes de que Paola fuera supuestamente captada besándose con César Romo.

Paola Dalay confirmó su relación con César Romo y negó una infidelidad

El pasado 2 de noviembre, Paola Dalay habló con el periodista Gustavo Adolfo Infante y confirmó que estaba saliendo con César Romo.

Durante la conversación, la influencer aclaró que estaba conociendo al futbolista después de haber terminado su relación con José Eduardo y señaló que todavía no tenían un noviazgo formal.

Además, fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que hubiera existido una infidelidad durante su relación anterior.

Paola fue contundente al respecto y aseguró que ninguno de los dos había engañado al otro.

No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, expresó.

Con estas declaraciones, la influencer buscó poner fin a las especulaciones sobre un posible engaño y dejó claro que, desde su perspectiva, su nueva relación comenzó después de su ruptura.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su separación?

Separación de Paola Dalay y José Eduardo. @jose_eduardo92

Por su parte, José Eduardo Derbez también habló públicamente sobre el fin de su relación con Paola.

El 1 de noviembre, ambos compartieron un video en el que explicaron que habían decidido separarse después de atravesar diferentes dificultades como pareja. También señalaron que habían intentado encontrar una solución a sus problemas antes de tomar la decisión definitiva.

El actor explicó que la ruptura no había ocurrido necesariamente en la fecha en que hicieron el anuncio público, pues era una situación que venían procesando desde tiempo atrás.

Uno de los aspectos que ambos destacaron fue su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija Tessa.

Después de que se conociera el nuevo romance de Paola, también circularon versiones sobre si José Eduardo ya estaba enterado de que ella estaba conociendo a otra persona.

¿Paola Dalay se mudó con César Romo y dejó a su hija Tessa?

La controversia también alcanzó a la maternidad de Paola, luego de que el periodista Emilio Morales asegurara en el programa de Adela Micha que la influencer y César Romo supuestamente ya vivían juntos.

En esas versiones también se habló de presuntas condiciones del futbolista relacionadas con la convivencia de Paola con su hija Tessa.

Sin embargo, la influencer negó estas afirmaciones cuando un usuario le preguntó directamente en Instagram si se había mudado con César y había dejado a su hija.

Jajajaja noooo, falso, falso, falsísimo”, respondió Paola, desmintiendo así los rumores.

César Romo, el nuevo romance de Paola Dalay

César Romo, futbolista. @clromos

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años que participa en la Kings League Américas y ha sido relacionado con Raniza FC, equipo en el que se desempeña como defensa.

Su nombre comenzó a llamar la atención del público luego de que se hiciera pública su cercanía con Paola Dalay, especialmente después de las imágenes que circularon durante el Gran Premio de México.

Aunque el futbolista no tenía la misma exposición mediática que la influencer y su expareja, su relación con Paola lo colocó en el centro de la conversación sobre la separación de la pareja.