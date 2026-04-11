“Michael”, la biopic de Michael Jackson, arranca con fuerza en Berlín y apunta a romper récords

La película “Michael”, la biopic de Michael Jackson, ya comenzó a generar expectativa a nivel global tras su estreno internacional en Berlín, donde miles de fans se reunieron para celebrar el legado del llamado “Rey del Pop”.

Con looks inspirados en sus icónicos atuendos —desde chaquetas militares hasta gafas de aviador—, seguidores del artista convirtieron la alfombra roja en un homenaje vivo a su estilo y música.

Estreno de 'Michael' en Berlín: Fans y familia celebran la biopic de Michael Jackson Reuters

Jaafar Jackson: el reto de convertirse en Michael Jackson

Uno de los elementos más llamativos de “Michael”, la biopic de Michael Jackson, es la participación de Jaafar Jackson, quien interpreta al cantante.

El actor, que tenía 12 años cuando murió su tío en 2009, explicó que su preparación fue tanto emocional como técnica, apoyándose en material de archivo y recuerdos personales.

“Uno de mis momentos favoritos fue cuando lo vi por primera vez en el escenario en Nueva York, que fue la mejor experiencia para mí”, compartió durante la alfombra roja.

Estreno de 'Michael' en Berlín: Fans y familia celebran la biopic de Michael Jackson Reuters

Una interpretación que impactó incluso a su familia

La fidelidad de la actuación ha sido uno de los puntos más comentados de “Michael”, la biopic de Michael Jackson.

Jackie Jackson, hermano del artista, aseguró que hubo momentos en los que olvidó que estaba viendo a su sobrino en pantalla.

“Se convirtió en Michael en la película”, dijo, destacando el nivel de transformación logrado en la cinta.

Estreno de 'Michael' en Berlín: Fans y familia celebran la biopic de Michael Jackson Reuters

De los Jackson 5 al estrellato global

Dirigida por Antoine Fuqua, la historia recorre el ascenso de Michael Jackson desde sus inicios en los The Jackson 5 hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la historia.

La película revive momentos clave de su carrera, incluyendo el impacto de canciones como Thriller y Beat It, además de los vestuarios que marcaron época.

¿Podría romper récords en taquilla?

Las expectativas para “Michael”, la biopic de Michael Jackson son altas. De acuerdo con proyecciones de la industria, la cinta podría superar los 80 millones de dólares en su estreno.

De lograrlo, rebasaría el récord actual para una biopic musical, que pertenece a Straight Outta Compton, con 60.2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. El estreno oficial en cines está programado para el 24 de abril.

Estreno de 'Michael' en Berlín: Fans y familia celebran la biopic de Michael Jackson Reuters

La polémica que quedó fuera de la historia

Uno de los temas que más ha llamado la atención en torno a “Michael”, la biopic de Michael Jackson, es la ausencia de los episodios más controvertidos de la vida del artista.

De acuerdo con información relacionada con la producción, las referencias a acusaciones de abuso sexual infantil fueron eliminadas debido a acuerdos legales previos.

Cabe recordar que Michael Jackson siempre defendió su inocencia y fue absuelto en 2005 en un juicio penal. Tras su muerte, surgieron nuevas demandas civiles, pero no fue declarado culpable en tribunales.

Sobre este punto, el productor Graham King señaló que el enfoque del proyecto fue distinto. “Dediqué muchos años a investigar… y estoy feliz de poder contar esta historia de celebración”, explicó.

“Michael”, la biopic de Michael Jackson, se perfila como uno de los estrenos más comentados del año, tanto por su ambición narrativa como por el reto de retratar a una de las figuras más influyentes de la música.

El recibimiento en Berlín deja claro que el interés sigue intacto y que su legado continúa movilizando a nuevas generaciones.