¿Qué pasará con BTS en 2027? HYBE revela sus planes tras la gira mundial ARIRANG

¡ARMY todavía tiene BTS pa' rato! La agrupación surcoreana podría tener más conciertos y proyectos musicales después de su actual gira mundial ARIRANG. Así lo adelantó HYBE, la compañía que representa al grupo, al hablar sobre los planes que prepara junto a los siete integrantes para 2027.

La noticia llega en un momento importante para RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, pues este 2026 marcaron su regreso a los escenarios como grupo completo después de que todos cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Aunque ARIRANG ya tiene fechas contempladas para continuar durante la primera mitad de 2027, los planes no terminarían con el cierre de la gira. La empresa también trabaja en nuevas actividades que podrían incluir tanto al grupo completo como a sus integrantes por separado.

Las declaraciones fueron retomadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, luego de que HYBE presentara información sobre sus resultados financieros y las perspectivas de sus artistas.

BTS prepara más conciertos después de ARIRANG: ¿qué anunció HYBE?

Lee Jae-sang, director ejecutivo de HYBE, explicó que la compañía mantiene conversaciones con los integrantes de BTS para definir qué harán una vez que termine su actual recorrido internacional.

Entre los planes que adelantó se encuentra la posibilidad de anunciar más presentaciones relacionadas con ARIRANG.

Tenemos previsto dar a conocer planes para conciertos adicionales relacionados con la gira mundial, señaló el directivo.

Esto significa que la gira todavía podría tener novedades, aunque por ahora no se han revelado fechas, ciudades ni recintos adicionales.

Pero eso no es todo. Lee Jae-sang también explicó que HYBE y BTS trabajan en actividades grupales e individuales para después de la gira. Es decir, los seguidores podrían tener noticias tanto de proyectos de los siete integrantes juntos como de sus respectivas carreras en solitario.

La compañía todavía no comparte un calendario detallado para la segunda mitad de 2027, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios para conocer cómo se organizará la agenda del grupo.

¿BTS regresará a México en 2027? Esto se sabe de los rumores

Uno de los temas que más emociona a las ARMY mexicanas es la posibilidad de volver a ver a BTS en el país. Hay que recordar que la agrupación se presentó en la Ciudad de México durante mayo de 2026, con tres conciertos que marcaron su esperado reencuentro con sus fans mexicanos.

Además, durante su visita al país, los integrantes expresaron su deseo de regresar para cantar en un estadio más grande. Esto alimentó las expectativas de un nuevo encuentro con sus fans en 2027.

Uno de los temas que más emociona a las ARMY mexicanas es la posibilidad de volver a ver a BTS en el país. HYBE

En los últimos días comenzó a circular información sobre una supuesta nueva visita del grupo. Entre los datos que se han compartido está que el anuncio oficial del calendario de conciertos en México se realizaría el próximo 30 de noviembre.

También se habla de cuatro presentaciones en el Estadio Banorte, recinto que permitiría recibir a una mayor cantidad de seguidores que en su anterior visita.

Sin embargo, es importante aclarar que ninguno de estos detalles ha sido confirmado por BTS, HYBE o BIGHIT MUSIC. Por ahora, las fechas, el número de conciertos y el estadio deben considerarse rumores que circulan en redes sociales.

¿Cuándo sería la venta de boletos de BTS en México?

La supuesta venta de entradas también ha generado conversación entre los seguidores, pues las versiones que circulan incluyen un posible calendario para conseguir boletos.

De acuerdo con esa información, la preventa para quienes tengan la membresía oficial de Weverse comenzaría el 13 de diciembre. Posteriormente, se realizaría una venta para tarjetahabientes y la venta general el 15 de diciembre.

ARMY deberá estar pendiente de los canales oficiales de BTS, BIGHIT MUSIC y Weverse. X @bts_bighit

No obstante, estos días tampoco están confirmados y no existe información oficial sobre precios, zonas, paquetes VIP o condiciones de compra.

Por ello, ARMY deberá estar pendiente de los canales oficiales de BTS, BIGHIT MUSIC y Weverse. También es importante evitar depósitos a particulares, enlaces sospechosos o vendedores que prometan accesos antes de que se anuncie el procedimiento de venta.

HYBE reporta buenos resultados tras el regreso de BTS

Los planes para 2027 llegan después de un año importante para HYBE. El pasado 3 de noviembre, la compañía informó que obtuvo una utilidad operativa consolidada de 188 mil 500 millones de wones durante el tercer trimestre de 2026.

La cifra representa un cambio respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la empresa reportó pérdidas operativas por 42 mil 200 millones de wones.

Los planes para 2027 llegan después de un año importante para HYBE. BTS

Aunque los resultados financieros no garantizan nuevos anuncios sobre BTS, muestran el momento que atraviesa la compañía tras el regreso de sus artistas a los escenarios.

Por ahora, lo que sí está sobre la mesa es que HYBE contempla mantener activa la agenda de BTS más allá de ARIRANG. Así que 2027 podría traer más música, conciertos y proyectos de sus siete integrantes. La gran pregunta para las ARMY mexicanas es si entre esos planes habrá una nueva visita a México.