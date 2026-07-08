Alfonso Obregón, voz de Shrek, suma nueva acusación en su contra por abuso sexual

Alfonso Obregón se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras la difusión de un video donde se le señala por presunto abuso sexual. En este material, una joven de nombre Brenda Rivero, hija de los reconocidos actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón, compartió los detalles de una delicada experiencia que vivió con el intérprete que presta su voz al personaje de Shrek.

Una supuesta relación sentimental es lo que el actor habría intentado iniciar con la joven cuando ella apenas tenía 16 años y él contaba con aproximadamente 50 años. Esta diferencia de edad y la posición del actor hicieron que Rivero, tras un largo proceso personal, lograra identificar esta experiencia como un abuso y sumando una denuncia más en contra del actor.

Así comenzó el presunto acoso de Alfonso Obregón

El vínculo entre ambos existía desde que la denunciante era pequeña, debido a la cercana amistad que Obregón mantenía con sus padres dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, el momento que cambió todo ocurrió durante una convención en Cancún, una época en la que la joven se sentía vulnerable debido a un distanciamiento con su padre.

Inesperadamente, el primer día de dicho evento, el actor la abordó expresándole que no aguantaba más y que “le gustaba mucho”. Acto seguido, la condujo hacia un área apartada del estacionamiento donde procedió a besarla en contra de su voluntad.

Facebook: Alfonso Obregón

“Me sentía incómoda, rara, no me sentía bien”. A pesar del malestar, admitió que los comentarios del actor donde le decía “eres muy madura para tu edad” llegaron a confundirla al elevar su autoestima.

Los días posteriores en la convención se convirtieron en un escenario de constante acoso, donde el actor aprovechaba cualquier descuido para robarle besos e incluso tocarle la pierna por debajo de la mesa enfrente de su propia madre.

Al concluir las actividades, Obregón fue al domicilio de los abuelos de la afectada con la intención de llevársela a otra jornada de eventos en Cancún, pero la familia impidió que se marchara.

Poco después, ya instalada en dicha ciudad junto a su madre, el actor se apareció con otra mujer a la que presentó como su pareja oficial, solo para proponerle esa misma noche que la abandonaría si ella aceptaba una propuesta amorosa.

A través de la aplicación Messenger en Mérida, semanas más tarde, el actor reanudó el contacto de una manera hostil.

“Me empezó a hablar de cosas muy fuertes, de tono asqueroso. Era una menor de edad. Me asusté y lo bloqueé”.

Alfonso Obregón Especial

sta acción obligó al actor a comunicarse telefónicamente con la madre de la joven, un movimiento que terminó por revelar toda la verdad.

“Alfonso se delató”.

Muchos años tuvieron que pasar para que la afectada pudiera asimilar y ponerle nombre a la agresión que había sufrido. La normalización de estas conductas en el entorno del doblaje, donde se veía común que Obregón saliera con menores, afectó tanto su juicio que incluso participó en una colecta económica para apoyarlo tras su arresto.

Alfonso Obregón

Fue la intervención de una profesional de la salud mental la que cambió su perspectiva al confrontarla con la realidad:

“Lo que tú viviste es un abuso”.

Joven confrontó a Alfonso Obregón

Mediante una confrontación cara a cara ocurrida en fechas recientes, la joven decidió reclamarle por lo sucedido en el pasado, a lo que el actor se defendió argumentando que desconocía su edad en ese tiempo. La respuesta de la afectada fue tajante al llamarlo “Cínico” y añadir de forma contundente: “Él sabía perfectamente”.

Con el fin de respaldar su testimonio, la denunciante reveló que cuenta con los registros que demuestran la veracidad de la historia.

Alfonso Obregón

“Tengo las pruebas”, aseguró, haciendo hincapié en que las imágenes de los chats donde el actor confiesa los hechos ya han sido distribuidas en grupos de WhatsApp de la comunidad de actores y en redes sociales.

La difusión de su caso ha provocado que múltiples jóvenes se acerquen a ella para compartir testimonios similares sobre tocamientos y conductas inapropiadas durante las clases impartidas por el actor.

La joven concluyó que su única meta es sanar y proteger a las nuevas generaciones, cerrando su declaración con dos posturas contundentes.

“Yo me debo hablar para sanar. Si voy a tener llamados a costa de callar y de normalizar esto, no quiero llamados”.

Las anterior denuncia contra Alfonso Obregón

Cabe recordar que los antecedentes del actor incluyen un arresto en agosto de 2024 en el aeropuerto de la Ciudad de México, derivado de una querella por presunto abuso sexual agravado interpuesta por su alumna Katy Zavala.

Aquella denuncia, que Rivero reconoció públicamente como el primer paso valiente para destapar este comportamiento, llevó al actor a pasar poco más de una semana en el Reclusorio Norte, obteniendo su libertad posterior debido a resoluciones que lo favorecieron por la ausencia de elementos probatorios.