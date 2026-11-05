¿De qué murió Kimmarie Johnson? La actriz de 'Beverly Hills 90210' falleció a los 50 años

La actriz estadounidense Kimmarie Johnson, recordada por sus participaciones en la serie juvenil Beverly Hills, 90210 y la comedia Dude, Where’s My Car?, murió a los 50 años. La noticia fue confirmada después de que la intérprete permaneciera varios días hospitalizada en Los Ángeles por un problema relacionado con su corazón.

De acuerdo con información publicada por TMZ el jueves 5 de noviembre, Johnson falleció el miércoles 4 de noviembre, luego de sufrir una complicación cardíaca que comenzó en su domicilio el pasado 27 de octubre.

Rhonda Scott, sobrina de la actriz, compartió con el medio estadounidense algunos detalles de lo ocurrido. Según explicó, su tía tuvo una emergencia médica en su casa y tuvo que ser trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde los especialistas le diagnosticaron una afección de aneurisma cardíaco.

La familiar relató que Johnson murió pacíficamente durante la tarde del miércoles, después de que su corazón dejara de latir. Hasta el momento, los detalles sobre las circunstancias médicas que llevaron a esta complicación no han sido ampliados públicamente.

¿En qué series y películas participó Kimmarie Johnson?

Aunque su trayectoria no estuvo marcada por papeles protagónicos, Kimmarie Johnson consiguió formar parte de producciones conocidas de la televisión y el cine estadounidense.

Su debut en la pantalla llegó en 1998, cuando apareció en Beverly Hills, 90210. La actriz participó en el episodio “The Following Options”, correspondiente a la octava temporada, donde dio vida al personaje de Judy.

La serie, creada por Darren Star, se transmitió por Fox entre 1990 y 2000 y siguió la vida de un grupo de jóvenes de Beverly Hills, desde sus años de preparatoria hasta su entrada a la edad adulta. Con diez temporadas, se convirtió en una de las producciones juveniles más populares de aquella época.

En el año 2000, Johnson sumó otro proyecto a su carrera con la película Dude, Where’s My Car?, comedia protagonizada por Ashton Kutcher y Jennifer Garner. En ella interpretó a Jumpsuit Chick.

En el año 2000, Johnson sumó otro proyecto a su carrera con la película Dude, Where’s My Car? Instagram: only1kimmarie

También tuvo una participación en V.I.P., serie encabezada por Pamela Anderson, además de aparecer en producciones como Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre. En televisión trabajó en la comedia Wanda at Large.

Su último crédito como actriz corresponde a un episodio de Tucker’s War, en 2017. Años antes, en 2003, decidió hacer una pausa en su carrera después del nacimiento de su hijo, Cameron Nino.

Kimmarie Johnson también fue modelo y empresaria

La actuación no fue la única actividad profesional de Johnson. Antes de llegar a la televisión, también se abrió camino en el mundo de los certámenes de belleza y el modelaje.

En 1993 obtuvo el título de Miss Pennsylvania USA y representó a ese estado en el concurso Miss USA. Más adelante se involucró en la producción cinematográfica y trabajó como productora ejecutiva de The Last Eve (2005), proyecto realizado junto al cineasta Young Man Kang.

La película consiguió reconocimientos en festivales independientes, incluido un premio a Mejor Largometraje de Acción en el New York International Independent Film and Video Festival.

En 2011, Johnson comenzó una nueva etapa como empresaria con el lanzamiento de SkinGlow by Kimmarie, una línea propia de productos para el cuidado de la piel.

En los últimos meses también había retomado actividades relacionadas con el modelaje. En agosto de 2026 apareció en la portada de la revista Grazia Slovenia y compartió en sus redes sociales fotografías y videos de sus proyectos.

Su muerte ocurre después de una carrera que pasó por la televisión, el cine, el modelaje y los negocios. Ahora, su participación en producciones como Beverly Hills, 90210 y Dude, Where’s My Car? vuelve a poner su nombre en el recuerdo de quienes siguieron su trabajo.