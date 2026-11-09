Aylín Mujica se reúne con el papá de su hijo Mauro para rendirle emotivo homenaje en el mar

Aylín Mujica ha pasado por momentos muy difíciles desde que perdió a su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien falleció a los 30 años. Aunque han pasado casi cuatro meses desde la muerte del joven, la cubana sigue recordándolo con mucho cariño.

A través de sus redes sociales ha compartido fotografías y mensajes dedicados a Mauro, en los que expresa cuánto lo extraña y lo importante que siempre será para ella.

Foto: IG @aylinmujic

Aylín Mujica y Osamu Menéndez se reúnen para homenajear a su hijo

Como una forma de recordar a Mauro Menéndez, Aylín Mujica se reunió con Osamu Menéndez, padre del joven, durante el fin de semana en Miami, donde ambos participaron en un homenaje dedicado a su hijo.

El encuentro se realizó en compañía de sus familiares más cercanos, quienes estuvieron presentes para recordar al joven y acompañar a sus padres.

Especial

La reunión tuvo como escenario el mar, donde la actriz y el padre de Mauro se unieron para honrar su memoria. A través de Instagram, Aylín Mujica compartió algunas palabras sobre este momento y las oraciones que dedicaron a su hijo.

“Hoy elevamos nuestras oraciones al cielo, pidiendo que tu alma, nuestro amado Mauro, siga su camino hacia la luz y la eternidad”, escribió.

En otra parte de su publicación, compartió un mensaje en nombre de ella y de Osamu, en el que habló sobre el vínculo que siempre los unirá con Mauro.

“Hoy, tus papás te recordamos con el amor más profundo que puede existir, ese que ni la muerte puede apagar, porque hay amores que no conocen despedidas y almas que jamás dejan de acompañarnos. No te perdimos Mauro amado, te llevamos a la eternidad de nuestro amor”, añadió.

La hija de Aylín Mujica también participó en el homenaje a Mauro

Otro de los momentos que se compartieron en redes sociales estuvo relacionado con Violeta, hija de Aylín Mujica, quien también estuvo presente durante el homenaje a su hermano.

La adolescente quiso recordarlo a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía en compañía de su abuela materna, es decir, la mamá de la actriz.

“Te amo Mau. Siempre serás amado y recordado”, compartió la adolescente desde sus historias de Instagram.

Captura de pantalla

Aylín Mujica habla del dolor que siente por la muerte de su hijo

Durante los últimos meses, la actriz ha utilizado sus redes sociales para expresar cómo se siente tras la muerte de Mauro. En sus publicaciones ha reconocido que todavía le cuesta aceptar que no podrá volver a compartir momentos con él.

Uno de los mensajes que más reflejan sus sentimientos fue publicado días antes del homenaje familiar. En él, Mujica habló sobre las conversaciones, los abrazos y las experiencias que quedaron pendientes con su primogénito.

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