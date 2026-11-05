Muere hermano de Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando; esto se sabe de su fallecimiento

Mónica Castañeda atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su hermano mayor, Jorge Castañeda de forma inesperada el 4 de noviembre.

Y es que la conductora ha enfrentado momentos complicados durante este año, al igual que su familia, que también ha vivido situaciones dolorosas.

Conductores de Ventaneando dan a conocer el fallecimiento del hermano de Mónica Castañeda

A través del programa Ventaneando, los conductores manifestaron su más sentido pésame por la dolorosa situación que enfrenta su compañera Mónica Castañeda.

“Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unas cosas para unas promos de fin de año, cuando de repente Mónica Castañeda recibe una llamada en donde le informan que uno de sus hermanos mayores falleció”.

Los conductores compartieron que la noticia representó un momento complicado para todos, pues la inesperada llamada dejó preocupados a quienes se encontraban junto a su compañera. Aunque hasta el momento no se saben las causas del fallecimiento de su hermano.

“Entonces fue un shock para ella y para nosotros también porque todo estaba perfecto y de repente ocurre esto y pues le mandamos a nuestra querida amiga y compañera Mónica un muy sentido pésame a ella, a su papá y hermanos porque realmente estas tragedias son muy dolorosas”.

Rosario Murrieta reconoce la fortaleza de Mónica Castañeda

Por su parte, sus compañeros destacaron la fortaleza que ha mostrado la conductora para continuar con su trabajo, pese a las difíciles circunstancias que ha enfrentado durante este año, por lo que también expresaron su solidaridad con ella.

“Y agregando, la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo y de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer porque este año ha sido un año de pérdidas para ella y su familia. Un abrazo enorme, solidario y muy cariñoso para ella, donde quiera que esté”, dijo Rosario Murrieta.

Rosario Murrieta manda mensaje a Mónica Castañeda. Foto: Captura @Ventaneando

Mónica Castañeda también enfrentó la pérdida de su hermana Norma

A esta dolorosa pérdida se suma que, en mayo de 2026, la conductora también atravesó por otro momento difícil tras el fallecimiento de su hermana mayor, Norma Castañeda.

El anuncio también fue dado a conocer en el programa Ventaneando, donde sus compañeros se unieron a la pena de Mónica y le expresaron su apoyo a través de redes sociales.

Una vez más, Mónica Castañeda atraviesa un momento sensible, por lo que las muestras de cariño y solidaridad hacia la conductora se hacen presentes ante esta difícil situación.