Jorge Kahwagi en Big Brother VIP: así fue su participación y en qué lugar quedó

Jorge Kahwagi, quien murió este 30 de septiembre a los 58 años, encontró en Big Brother VIP un espacio distinto para darse a conocer. Acostumbrado a aparecer en noticias relacionadas con la política, los negocios y el boxeo, mostró otra faceta al integrarse a este show.

A lo largo del concurso, Kahwagi tuvo discusiones, compartió momentos con sus compañeros y avanzó en la competencia hasta llegar a la final. Su participación fue más allá de la sorpresa que causó al principio y terminó siendo uno de los episodios más conocidos de su vida.

¿Por qué Jorge Kahwagi entró a Big Brother VIP?

En 2004, el entonces diputado federal pidió licencia para participar en Big Brother VIP. Con esa decisión, dejó temporalmente sus actividades en el Congreso y se integró a la casa del programa.

Cuartoscuro

El cambio provocó comentarios porque su trabajo principal estaba relacionado con la política. Su ingreso abrió una discusión sobre si era adecuado que un legislador se apartara de sus funciones para competir en un programa de entretenimiento.

Antes de aparecer en el reality, su nombre ya figuraba en noticias sobre negocios, política y boxeo. Sin embargo, Big Brother VIP le permitió llegar a un público que seguía su participación por lo que ocurría dentro de la casa.

¿Cómo fue la participación de Jorge Kahwagi en Big Brother VI

Durante su estancia, Jorge Kahwagi se mostró directo al hablar y competitivo. Esa manera de actuar lo hizo destacar, aunque también dio lugar a diferencias con algunos de sus compañeros.

Jorge Kahwagi Mexsport

Compartir la casa implicaba adaptarse a otras personalidades y resolver desacuerdos. En su caso, las discusiones fueron parte de los momentos que llamaron la atención de los seguidores del reality.

Conforme avanzaba el programa, también crecía el interés por saber cuánto tiempo permanecería y si conseguiría llegar a la final.

Aunque hubo opiniones divididas, Jorge Kahwagi siguió en la competencia. Su recorrido le permitió mantenerse hasta la última etapa y disputar los primeros lugares de aquella edición.

Saúl López/ Cuartoscuro

¿Qué lugar obtuvo Jorge Kahwagi en Big Brother VIP?

Al terminar el concurso, Jorge Kahwagi quedó en tercer lugar. Sergio Mayer consiguió la segunda posición y Roxana Castellanos fue la ganadora.

Después de salir de la casa, su participación siguió generando comentarios. Para quienes lo conocían por su trabajo político o por el boxeo, el reality había mostrado una parte distinta de su vida.

La muerte de Jorge Kahwagi

Este miércoles 30 de septiembre, el senador Manuel Velasco dio a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi. En sus redes sociales, recordó que ambos habían sido diputados federales durante la LIX Legislatura.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”, escribió el político.

Además, Velasco expresó su solidaridad con la familia y las amistades de Kahwagi. Su publicación fue uno de los mensajes que se compartieron tras conocerse la noticia.

Roberto Palazuelos también lamentó el fallecimiento. El empresario y conductor, conocido como el Diamante Negro, envió sus condolencias por medio de sus redes sociales.