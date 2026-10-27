Horacio Beamonte está grave tras pedir muerte digna; su mamá revela su estado de salud

Horacio Beamonte, actor que participó en programas como Como dice el dicho, ha preocupado por su estado de salud. El intérprete, quien hace unos meses dio a conocer su decisión de recurrir a la ortotanasia, atraviesa una situación complicada debido a los problemas médicos que ha enfrentado desde que fue diagnosticado con leucemia.

Recientemente, su familia decidió hablar públicamente sobre su salud, después de que el actor permaneciera alejado de las redes sociales debido a que está hospitalizado. Fue su mamá, Lucero Campos, quien compartió un mensaje para explicar lo que está ocurriendo.

IG:Horaciobeamonte

¿Cuál es el estado de salud de Horacio Beamonte, actor que pidió muerte digna?

La preocupación por Horacio Beamonte aumentó después de que su madre utilizara las redes sociales para informar sobre la situación que enfrenta el actor.

En una publicación dirigida a sus seguidores, familiares, amigos y compañeros del medio artístico, Lucero Campos reveló que su hijo lleva 15 días hospitalizado y que su estado de salud es muy grave.

Horacio Beamonte ha tomado una decisión sobre el cáncer terminal que padece. Redes Sociales

“Buena tarde a todos, soy Lucero Campos mamá de Horacio quien en esta ocasión escribo como ya lo he hecho en otra ocasión. Amigos, seguidores, familia, hermanos en la fe de Cristo, compañeros de trabajo de nuestra carrera actoral y musical, mi amado hijo ha estado hospitalizado en condición muy grave desde hace 15 días”, escribió.

Además, compartió que se mantienen unidos a través de su fe y confían en lo que pueda ocurrir con la salud de Beamonte.

“Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor JESUCRISTO, que todo se hará conforme a su Santa voluntad”, agregó Lucero Campos.

¿Qué enfermedad tiene Horacio Beamonte?

Desde hace tiempo, Horacio Beamonte enfrenta problemas de salud relacionados con la leucemia, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea.

Esta enfermedad ha provocado que el actor tenga que recibir atención médica en distintas ocasiones, además de realizar cambios en su vida.

Uno de los episodios más complicados ocurrió a finales de septiembre, cuando presentó un fuerte dolor de cabeza que lo llevó a buscar ayuda de emergencia.

IG: Horacio Beamonte

Según contó en sus redes sociales, las molestias comenzaron después de que recibió material para preparar un casting en poco tiempo, situación que le provocó presión y cansancio.

La situación empeoró cuando el dolor se volvió tan intenso que incluso perdió el conocimiento. Ya en el hospital, los médicos tuvieron que administrarle medicamentos como morfina y tramadol para aliviar las molestias.

“Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía”, relató Beamonte sobre la intensidad del dolor y los efectos que experimentó durante su atención médica.

Horacio Beamonte

Como parte de los estudios que le realizaron, los especialistas solicitaron una tomografía para descartar que la leucemia hubiera provocado complicaciones en el cerebro.

Afortunadamente, los resultados no mostraron tumores ni infiltraciones de la enfermedad en el cerebro.

¿Por qué Horacio Beamonte pidió una muerte digna?

Antes de que se conociera su actual estado de salud, Horacio Beamonte había hablado abiertamente sobre su decisión de no continuar con ciertos tratamientos contra la leucemia.

En agosto de 2026, el intérprete anunció que había optado por la ortotanasia, una decisión relacionada con el derecho a recibir una muerte digna cuando se enfrenta una enfermedad grave.

A través de sus redes sociales, explicó que prefería recibir cuidados paliativos para aliviar el dolor y otros síntomas, en lugar de someterse nuevamente a procedimientos como la quimioterapia o un trasplante de médula ósea.

“He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor durante y hasta el final del proceso”, expresó.

Para dejar clara su voluntad, Beamonte acudió a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Ahí firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación, documentos mediante los cuales manifestó sus preferencias sobre la atención médica que desea recibir.

“Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna”, escribió.

¿Qué es la ortotanasia y cuál es su diferencia con la eutanasia?

Aunque ambos términos están relacionados con las decisiones médicas al final de la vida, la ortotanasia y la eutanasia no significan lo mismo.

Horacio Beamonte

La ortotanasia consiste en permitir que una enfermedad avanzada siga su proceso natural, sin utilizar tratamientos extraordinarios que únicamente busquen prolongar artificialmente la vida.

Según explica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta práctica contempla mantener los cuidados paliativos para disminuir el dolor y otros síntomas que afectan al paciente.

Por su parte, la eutanasia implica una intervención destinada a provocar la muerte de una persona bajo determinadas circunstancias, mientras que la ortotanasia no busca adelantar ese momento.