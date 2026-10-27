Facundo sufre robo en París y cuenta cómo le quitaron su cartera

Facundo vivió una mala experiencia durante su viaje a París, Francia, luego de ser víctima de un robo que no esperaba. El conductor compartió lo ocurrido en sus redes sociales, donde contó cómo dos personas se acercaron a él y terminaron llevándose su cartera.

Su relato no pasó desapercibido y provocó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la situación, compartieron experiencias similares y le recomendaron tener más cuidado con sus pertenencias.

Facundo cuenta cómo le robaron en París

A través de un video publicado en sus redes sociales, acompañado de la frase “Me chamaquearon en París”, el actor relató cómo ocurrió el robo. Con humor y cierta incredulidad, reconoció que terminó viviendo una situación que alguna vez pensó que no le pasaría.

“¿Les ha pasado que ven esos videos de güeyes que llega un carterista y les baja la billetera y piensan: ‘Yo soy mexicano, a mí eso nunca me pasaría’? Pues a mí sí me pasó”, contó.

¿Qué le pasó a Facundo durante su viaje a París?

En el video, Facundo explicó que caminaba por las calles de la capital francesa cuando dos hombres se le acercaron para conversar. Sin sospechar que podrían robarle, respondió a sus preguntas y pensó que se trataba de un encuentro amistoso.

“Llevaba una cangurera en París y llegaron dos brothers como de: ‘Ah, ¿de dónde eres?’. Y yo: ‘No, pues México’, y yo dije: ‘Ya tengo dos amigos’. Dos amigos de lo ajeno, me bajaron mi cartera, güey”, relató.

El conductor también explicó que lo ocurrido lo dejó inquieto y que, después de la experiencia, comenzó a desconfiar más de las personas que se le acercaban mientras caminaba.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al robo que sufrió Facundo en París?

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. De acuerdo con las cifras señaladas en la publicación, el video acumulaba alrededor de 66 mil reacciones y más de 3 mil comentarios.

Entre los mensajes, algunos usuarios lamentaron lo ocurrido y le recomendaron cuidar mejor sus pertenencias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Otros le pidieron estar más atento y aprovecharon para contar experiencias propias en las que también habían sido víctimas de un robo.

Facundo en la alfombra roja de la obra Otra Vez Papá (2024). Foto: Cuartoscuro.com / Galo Cañas Rodríguez

Los comentarios reflejaron distintas opiniones sobre este tipo de situaciones durante los viajes al extranjero. Mientras algunos se solidarizaron con Facundo, otros le recordaron que los descuidos pueden ocurrirle a cualquiera, incluso cuando se encuentra de vacaciones.