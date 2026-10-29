Laura Bozzo ya fue extubada y salió de terapia intensiva; su diagnóstico es reservado

Laura Bozzo ha preocupado en los últimos días tras darse a conocer que había sido hospitalizada en Acapulco y posteriormente trasladada a un hospital en la Ciudad de México.

Su asistente ha hablado con los medios de comunicación y compartió algunos detalles del estado de salud de la peruana, quien tuvo que ser hospitalizada al reventarse una úlcera gástrica, así como presentar una sepsis.

Laura Bozzo

Laura Bozzo salió de terapia intensiva

Aunque las hijas de Laura Bozzo se han mantenido reservadas y no han revelado más información sobre cómo se encuentra su mamá, en el programa Venga la Alegría, la periodista Elizabeth curiel compartió detalles sobre la salud de la conductora.

De acuerdo con la información proporcionada por la periodista, hay buenas noticias en cuanto a la salud de Laura Bozzo, ya que aseguró que la peruana dejó terapia intensiva y fue trasladada a geriatría dentro del hospital en el que se encuentra.

Se mencionó también que el pasado 21 de octubre estaba siendo evaluada para ser extubada y que dejara terapia intensiva, pero fue hasta este martes 27 que le realizaron estudios de sangre y radiografías que mostraron un pequeño avance en su estado de salud.

“Le retiraron medicamentos vasopresores y la extubaron. Necesita ventilación, tiene puntas de alto flujo, su saturación es buena y casi ha sido normal en los últimos días”, dijo la periodista.

Aunque Laura Bozzo presenta algunas mejorías, se compartió que el derrame pleural, la sepsis y la neumonía que le detectaron continúan, por lo que se están tratando con antibióticos.

Laura Bozzo

“Tiene diagnóstico reservado y ha mostrado muestras de mejoría. No hay fecha para cuándo saldrá del hospital, está bajo sedación”, señaló la periodista.

Desmienten rumores de muerte de Laura Bozzo

Este 28 de octubre por medio de redes sociales comenzaron a circular rumores que la conductora había fallecido tras varios días hospitalizada, sin embargo, esta noticia fue desmentida por la hija de Laura Bozzo.

Alejandra de la Fuente por medio de un comunicado que compartió en sus redes sociales desmintió que su mamá hubiera perdido la vida.

“Ante la circulación de información falsa sobe el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”.

Laura Bozzo,conductora. @laurabozzo_of

Además, pidió al público y medios de comunicación evitar difundir rumores sobre Laura Bozzo.