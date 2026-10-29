Muere Elke Sommer, actriz de La Pantera Rosa, a los 85 años

La actriz alemana Elke Sommer, reconocida por su participación en la saga de La Pantera Rosa y sus películas junto a estrellas como Peter Sellers y Paul Newman, murió el 28 de octubre de 2026, a los 85 años, en su casa de Bel Air, Los Ángeles, Estados Unidos.

Sommer construyó una carrera internacional durante las décadas de 1960 y 1970, con participaciones en comedias, películas de misterio y producciones de Hollywood. Además de su trabajo frente a las cámaras, desarrolló actividades como cantante, actriz de teatro y pintora.

Muere Elke Sommer, actriz de La Pantera Rosa Redes sociales

¿Quién fue Elke Sommer?

Elke Sommer nació el 5 de noviembre de 1940 en Berlín, Alemania. Hija de un pastor protestante, durante su juventud contempló la posibilidad de convertirse en traductora debido a su facilidad para los idiomas.

Sin embargo, en 1958 cambió el rumbo de su vida. Durante unas vacaciones en la localidad costera de Viareggio, ganó el certamen Miss Viareggio. Sus fotografías llamaron la atención del actor y director italiano Vittorio De Sica, quien le abrió las puertas del cine y la llevó a Roma para participar en producciones cinematográficas.

Un año después, el productor alemán Artur Brauner la contrató para trabajar en películas europeas. A principios de la década de 1960, Sommer consiguió dar el salto a Hollywood, donde compartió créditos con figuras reconocidas de la industria.

Su carrera creció gracias a su participación en diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia y las historias de intriga. Con cerca de un centenar de apariciones en cine y televisión, se convirtió en una de las actrices alemanas que alcanzaron proyección internacional durante aquella época.

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¿De qué murió Elke Sommer y dónde falleció?

Elke Sommer murió en su residencia de Bel Air, en Los Ángeles, el miércoles 28 de octubre de 2026. De acuerdo con la información difundida por su círculo cercano, la causa reportada de su muerte fue una insuficiencia cardíaca.

Además, las fuentes señalaron que la actriz atravesó un periodo delicado de salud y permaneció postrada en cama durante sus últimos meses.

La muerte de Sommer ocurrió poco más de tres meses después de la de su esposo, el hotelero alemán Wolf Walther, quien falleció el 22 de julio de 2026, a los 77 años, tras una enfermedad relacionada con el cáncer. La pareja se casó en 1993 y mantuvo una relación durante más de tres décadas.

Sebastian Walther, hijastro de la actriz, declaró al diario alemán Bild que prometió a su padre cumplir el deseo de la pareja de trasladar sus restos a la tumba familiar en Marloffstein, Baviera, Alemania. En ese lugar también descansan los padres de la actriz, Peter Schletz y Renate.

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De Alemania a Hollywood: las películas más recordadas de Elke Sommer

Antes de consolidarse en Hollywood, Elke Sommer trabajó en producciones alemanas e italianas. Su llegada a Estados Unidos le permitió compartir pantalla con intérpretes como Paul Newman y Edward G. Robinson, con quienes participó en El premio (The Prize), película de 1963.

Este trabajo representó uno de los momentos más importantes de su carrera. En 1964, Sommer obtuvo el Globo de Oro a la nueva estrella del año en la categoría de actriz, reconocimiento que impulsó su proyección internacional.

Otro de sus títulos destacados fue Un disparo en la sombra, junto a Peter Sellers. También participó en El arte de amar (The Art of Love, 1965), El Oscar (The Oscar, 1966) y The Wrecking Crew (1969), producciones que muestran la diversidad de géneros en los que trabajó durante su etapa más activa en Hollywood.

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En 1979 volvió a coincidir con Sellers en El prisionero de Zenda (The Prisoner of Zenda), una comedia de aventuras que reunió a varias figuras reconocidas del cine.

A lo largo de su carrera, Sommer también participó en producciones televisivas y mantuvo una relación constante con el teatro. Su trayectoria no se limitó a la actuación: desarrolló una faceta como cantante y pintora, con la que amplió su presencia en el mundo artístico.

La trayectoria de Elke Sommer dejó una huella en el cine internacional, gracias a su participación en producciones europeas y estadounidenses y a sus colaboraciones con figuras destacadas de Hollywood. Sus películas permiten recordar a una actriz que encontró en el cine una oportunidad para desarrollar una carrera más allá de las fronteras de su país.