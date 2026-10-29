Alex Fernández regresará a la Ciudad de México con Voz de Mi Sangre Tour, un espectáculo que combina mariachi, música pop y canciones relacionadas con la historia de su familia, pero con su sello personal.

El cantante se presentará en el Teatro Metropólitan con una propuesta que busca honrar sus raíces musicales y, al mismo tiempo, consolidar su propia identidad artística. Si planeas asistir, aquí te contamos cuándo será el concierto, cuánto cuestan los boletos y qué canciones podría incluir en su repertorio.

Alex Fernández en CDMX: fecha, boletos y posible setlist IG: alexfernandez.g

¿Cuándo y dónde será el concierto de Alex Fernández en CDMX?

Alex Fernández se presentará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Teatro Metropólitan, uno de los recintos de espectáculos más conocidos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La presentación está programada para las 20:00 horas y forma parte de Voz de Mi Sangre Tour, una gira con la que el cantante busca llevar su propuesta de mariachi-pop a distintos públicos.

Durante la conferencia de prensa para presentar el espectáculo, Alex habló sobre su intención de construir un show que reúna sus canciones, versiones de otros temas adaptadas al mariachi y homenajes a su familia.

El concierto también representa una oportunidad para escuchar en vivo una propuesta que combina la tradición de la música mexicana con arreglos contemporáneos. La presencia de músicos y bailarines complementará la interpretación vocal con una puesta en escena de gran formato.

Alex Fernández en CDMX: fecha, boletos y posible setlist IG: alexfernandez.g

¿Cuánto cuestan los boletos para Alex Fernández y dónde comprarlos?

El concierto de Alex Fernández aún cuenta con algunas localidades disponibles que se pueden adquirir en la página de Ticketmaster México. Para conocer el costo de las entradas, es necesario revisar la disponibilidad de cada sección y los cargos por servicio que aplique la boletera.

Estos son los precios publicados para las distintas secciones del recinto:

Secciones A1, A2 y A3: $2,790 y $2,480.

$2,790 y $2,480. Secciones B1, B2, B3 y B4: $2,356 y $2,232.

$2,356 y $2,232. Secciones BB1, BB2, BB3 y BB4: $2,108 y $1,984.

$2,108 y $1,984. Secciones C1, C2, C3 y C4: $1,860 y $1,736.

$1,860 y $1,736. Secciones D1, D2, D3, D4 y D5: $1,674 y $1,612.

$1,674 y $1,612. Secciones E1, E2, E3, E4 y E5: $1,488 y $1,364.

La recomendación para quienes desean asistir es adquirir sus boletos mediante los canales oficiales y consultar las condiciones de acceso que indique el organizador. También es importante verificar si existen restricciones específicas para el ingreso al recinto.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar, por lo que conviene revisar la información actualizada en la plataforma antes de realizar la compra.

Alex Fernández en CDMX: fecha, boletos y posible setlist Canva

¿Qué canciones cantará Alex Fernández en su concierto de CDMX?

Uno de los atractivos de Voz de Mi Sangre Tour es la combinación de canciones propias con versiones adaptadas al mariachi y temas que tienen un significado especial para el intérprete. Sin embargo, no se ha confirmado una lista definitiva de todas las canciones que interpretará en el Teatro Metropólitan.

Durante la conferencia de prensa para presentar el espectáculo, Alex Fernández habló sobre dos temas que mantienen una conexión especial con su abuelo, Vicente Fernández: Mi abuelo vino a visitarme y El tiempo no perdona.

El primero está dedicado a su abuelo, mientras que el segundo tiene un valor sentimental porque, según relató el cantante, fue el propio Vicente Fernández quien le pidió que lo grabara.

Estas canciones permiten entender la dimensión familiar que forma parte del espectáculo. Más allá de interpretar música relacionada con su trayectoria, Alex busca rendir homenaje a las personas que influyeron en su formación artística.

El repertorio también podría incluir temas de su etapa más reciente, como ¿Quién no ha llorado por amor?, Loco por volverte a ver y Tú sigues aquí. Por su parte, la ficha oficial del concierto destaca los sencillos Vives en Mí y Disculpe Usted como parte de la propuesta musical que acompaña esta etapa de su carrera.

Aunque estos títulos permiten anticipar el estilo del espectáculo, su inclusión en el concierto de la Ciudad de México no está confirmada. La lista definitiva de canciones podría variar durante la gira.

Alex Fernández en CDMX: fecha, boletos y posible setlist IG: alexfernandez.g

¿Quién es Alex Fernández y cómo construye su propio camino musical?

Alex Fernández es hijo del cantante Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, dos figuras fundamentales de la música mexicana. Su apellido lo vincula con una tradición reconocida dentro del género ranchero, pero el intérprete busca desarrollar una propuesta que refleje sus propios gustos e inquietudes musicales.

Su discografía incluye Sigue la Dinastía (2019), Buscando el Olvido (2022) y Estoy a un Trago Más (2024). A lo largo de su carrera ha explorado distintas formas de interpretar la música regional mexicana, con arreglos que incorporan elementos contemporáneos.

El cantante también ha expresado su orgullo por el legado de su familia y por la responsabilidad de representar a México a través de su música. Al mismo tiempo, destacó la importancia de encontrar una identidad propia, una búsqueda que se refleja en la combinación de mariachi y pop.

Esta intención también aparece en Voz de Mi Sangre Tour, cuyo nombre alude tanto a sus raíces familiares como al vínculo que mantiene con la música mexicana. El espectáculo recupera canciones de su repertorio, suma adaptaciones al mariachi y abre espacio para temas que conectan con la historia de su padre y su abuelo.

La presentación en la Ciudad de México permitirá al público conocer esta etapa de su carrera, en la que el intérprete busca equilibrar la herencia musical de los Fernández con una propuesta que conecte con nuevas generaciones.