Sin secretos: todo lo que ha dicho Kelly Osbourne sobre su salud y cambio físico

Durante años, Kelly Osbourne ha vivido bajo el escrutinio público por su apariencia física. Desde su adolescencia, cuando alcanzó la fama con el reality familiar The Osbournes, hasta sus recientes apariciones, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne ha enfrentado comentarios sobre su peso, su salud y los cambios que ha experimentado a lo largo de su vida.

Sin embargo, detrás de su transformación hay una historia marcada por procedimientos médicos, cambios de hábitos, maternidad y, más recientemente, un profundo proceso de duelo.

¿Cómo logró Kelly Osbourne su drástica pérdida de peso?

En 2018 decidió someterse a una cirugía de manga gástrica. Dos años después, en 2020, reveló públicamente que había perdido alrededor de 85 libras, equivalentes a casi 39 kilos.

De la cirugía de manga gástrica a los cambios en su alimentación, la hija de Ozzy Osbourne revela cómo transformó su cuerpo. IG kellyosbourne

Lejos de ocultar el procedimiento, Kelly defendió su decisión y explicó que la operación fue una herramienta para comenzar una nueva etapa, pero no una solución automática.

En una entrevista para el pódcast Hollywood Raw, aseguró que estaba orgullosa de haber tomado esa decisión. También explicó que acompañó el procedimiento con ejercicio, cambios en su alimentación y atención a su bienestar emocional.

Para ella, el trabajo personal fue indispensable, pues antes de transformar su cuerpo necesitaba atender su relación con la comida y su salud mental.

Así ha sido la complicada relación de Kelly Osbourne con su imagen

La presión por su apariencia comenzó mucho antes de su cirugía. En 2024, durante una conversación en The Osbournes Podcast, Kelly recordó que, cuando era adolescente, recibió comentarios hirientes de personas de la industria del entretenimiento que le hicieron creer que debía adelgazar para tener mejores oportunidades profesionales.

La presentadora perdió casi 39 kilos tras someterse a una cirugía en 2018, pero reconoce que su proceso de adelgazamiento no siempre fue sencillo. IG kellyosbourne

Según relató, un representante le dijo que podía convertirse en una estrella de cine si perdía peso. Aquella experiencia dejó al descubierto una de las constantes de su vida pública: las críticas hacia su cuerpo parecían ocupar más espacio que sus logros o sus problemas personales.

En mayo de 2025, durante la cumbre The Beacher Vitality Happy & Healthy Summit, volvió a hablar de esta situación. La presentadora señaló que había recibido más ataques por su peso que por otros episodios complicados de su vida, incluidos sus problemas con las adicciones.

Sus declaraciones reflejaron el impacto de crecer bajo una exposición mediática constante y tener que justificar repetidamente su apariencia.

Desde las presiones que sufrió durante su adolescencia hasta los comentarios recientes sobre su delgadez, Kelly Osbourne expone el costo de crecer bajo el escrutinio público. IG kellyosbourne

Los problemas de salud que Kelly Osbourne enfrentó durante su embarazo

En noviembre de 2022, Kelly dio la bienvenida a su hijo Sidney junto al músico Sid Wilson, integrante de Slipknot. Durante el embarazo, experimentó un aumento considerable de peso y desarrolló diabetes gestacional, una condición que la llevó a modificar su alimentación bajo circunstancias médicas particulares.

En una entrevista con People en 2024, confesó que aumentó cerca de 45 kilos durante la gestación y que decidió mantenerse alejada de las cámaras por temor a los comentarios sobre su cuerpo.

La maternidad también marcó su relación con su cuerpo: Kelly habló del aumento de peso durante el embarazo, la diabetes gestacional y su recuperación posparto. IG kellyosbourne

Después del nacimiento de su hijo, se propuso perder el peso que había ganado. No obstante, reconoció en el pódcast Scheananigans with Scheana Shay, en 2023, que llevó el proceso demasiado lejos.

Una vez que alcanzó su objetivo inicial, quiso seguir adelgazando y terminó excediéndose, hasta que decidió detenerse. Además, habló de las estrías y la pérdida de elasticidad de la piel que experimentó después del embarazo.

Para tratar estas preocupaciones, recurrió a procedimientos estéticos no quirúrgicos como EMFACE y EMSCULPT, enfocados en la estimulación muscular y el aspecto de la piel.

¿Kelly Osbourne tomó Ozempic para adelgazar?

La transformación física de Kelly también estuvo acompañada de rumores sobre el uso de Ozempic. En 2024, la celebridad negó haber utilizado este medicamento para perder peso y explicó que su cambio se relacionaba con la cirugía previa, la modificación de sus hábitos alimenticios y las circunstancias de su embarazo.

Kelly Osbourne rompió el silencio sobre los rumores de Ozempic y explicó qué cambios en sus hábitos contribuyeron a su transformación física. IG kellyosbourne

En ese periodo, contó que había eliminado el azúcar y reducido los carbohidratos de su dieta debido a su antecedente de diabetes gestacional. Sin embargo, su postura sobre los medicamentos para adelgazar cambió después de conocer a personas que, según explicó, habían encontrado beneficios en su uso.

En The Osbournes Podcast, reconoció que esas experiencias le permitieron comprender cómo algunos tratamientos podían ayudar a determinadas personas a mejorar su relación con la comida. Aun así, sus declaraciones no modificaron su negativa a haber tomado Ozempic.

Kelly Osbourne denuncia las críticas a su físico tras la muerte de Ozzy

La conversación sobre la salud de Kelly adquirió otra dimensión tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, el 22 de julio de 2025. En diciembre de ese año, respondió con firmeza a quienes cuestionaban su extrema delgadez y especulaban sobre su estado de salud.

Tras la muerte de Ozzy Osbourne, Kelly enfrentó una etapa emocionalmente complicada que afectó su alimentación y desató nuevas especulaciones sobre su salud. IG kellyosbourne

En un video que posteriormente eliminó, explicó que atravesaba un momento especialmente doloroso y que estaba haciendo lo posible por seguir adelante. Su madre, Sharon Osbourne, también salió en su defensa y señaló públicamente que Kelly había perdido a su padre y que tenía dificultades para comer.

En marzo de 2026, después de recibir nuevos comentarios sobre su apariencia durante los BRIT Awards, Kelly volvió a denunciar la falta de empatía de quienes la atacaban mientras atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida.

Más adelante, en una entrevista con The Sun, explicó que no había dimensionado cuánto había adelgazado hasta ver las fotografías del evento. También aclaró que sus dificultades para comer no respondían a un trastorno alimenticio, sino al sufrimiento emocional que estaba experimentando.

Cansada de las críticas, la hija de Sharon Osbourne denunció los ataques contra su apariencia y pidió empatía ante el difícil momento que atraviesa. (Foto: Reuters)

Según relató, incluso llegó a visitar la tumba de su padre para pedirle ayuda y encontró apoyo en un terapeuta y coach de vida. Kelly también rechazó las especulaciones sobre supuestas cirugías plásticas faciales y corporales, y afirmó que únicamente se había aplicado bótox en determinadas zonas por motivos estéticos y para aliviar las molestias asociadas con apretar la mandíbula.

A través de sus declaraciones, la presentadora ha dejado claro que su transformación ha incluido decisiones médicas, cambios de hábitos, desafíos relacionados con la maternidad y un duelo que ha afectado profundamente su vida. Frente a las críticas, su mensaje es contundente: detrás de cada cambio físico existe una historia que el público no siempre conoce.