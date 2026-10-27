Kygo en México 2027: precios de boletos, preventa y fechas en CDMX y Guadalajara

Kygo regresará a México en 2027 con dos conciertos que reunirán su repertorio de música electrónica y un cartel de invitados especiales. El productor noruego se presentará en Guadalajara y la Ciudad de México, donde ya se difundieron los precios de las distintas zonas del Estadio GNP Seguros.

La venta de entradas se realizará por etapas durante octubre de 2026, con acceso anticipado para seguidores registrados y tarjetahabientes HSBC antes de la venta general. Las fechas, los horarios y las condiciones de compra pueden consultarse en Ticketmaster, plataforma encargada de comercializar los boletos.

¿Cuándo son los conciertos de Kygo en México?

El músico se presentará el viernes 30 de abril de 2027 en el Coliseo GNP Seguros, ubicado en Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Al día siguiente, el sábado 1 de mayo, llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los horarios publicados por Ticketmaster son diferentes para cada sede: la cita en Jalisco aparece a las 20:00 horas, mientras que la presentación capitalina está programada a las 21:00 horas. Estos horarios corresponden al evento y no necesariamente indican el momento exacto en que Kygo subirá al escenario.

Kygo regresará a Ciudad de México y Guadalajara Instagram

El cartel contempla a Ian Asher en ambas ciudades y a Alesso únicamente en CDMX, de acuerdo con la información difundida sobre los invitados. La participación del productor sueco será, por tanto, una de las diferencias entre las dos presentaciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para Kygo en CDMX?

Los boletos para el Estadio GNP Seguros tienen precios de 843 a 2 mil 542 pesos, según el mapa de tarifas publicado por Milenio, que atribuye la información a OCESA. La distribución incluye zonas generales, gradas y un área identificada como PCD, destinada a personas con discapacidad.

General A: 2,220 pesos.

2,220 pesos. General B: 1,104 pesos.

1,104 pesos. GNP: de 2,083 a 2,542 pesos.

de 2,083 a 2,542 pesos. Verde B: de 1,724 a 2,034 pesos.

de 1,724 a 2,034 pesos. Coca-Cola: de 1,290 a 1,455 pesos.

de 1,290 a 1,455 pesos. Verde C: de 1,077 a 1,290 pesos.

de 1,077 a 1,290 pesos. Naranja C: de 843 a 928 pesos.

de 843 a 928 pesos. PCD: 1,104 pesos.

Las cantidades reportadas incluyen cargos por servicio, pero se añadirá un cobro de 50 pesos por procesamiento de orden, según la misma publicación. Algunas secciones tienen más de una tarifa, por lo que el importe dependerá de la localidad seleccionada.

Estos precios corresponden exclusivamente al concierto de la Ciudad de México. Los costos para Guadalajara no quedaron confirmados en las fuentes consultadas, por lo que no deben utilizarse las tarifas del Estadio GNP Seguros como referencia para comprar entradas del Coliseo.

Kygo

Preventa de Kygo: fechas y horarios para comprar boletos

El calendario comenzó con una preventa de artista el martes 27 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, mediante registro previo en laylo.com/kygo/m/mx27. Esta etapa antecede a la venta bancaria y a la apertura para el público general.

La Gran Venta HSBC se divide en dos jornadas: el miércoles 28 de octubre para tarjetas Premier de crédito y débito, y el jueves 29 para tarjetas HSBC de crédito y débito. Ambas comienzan a las 14:00 horas, de acuerdo con el calendario de Ticketmaster.

La venta general abrirá el viernes 30 de octubre a las 14:00 horas. La disponibilidad de localidades dependerá de las etapas anteriores, por lo que cada sección podrá mostrar cambios conforme avance la compra de entradas.

¿Dónde comprar los boletos para Kygo?

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster México. La información del organizador publicada en esa plataforma señala que la venta en taquilla para CDMX comenzará el 31 de octubre, mientras que en el Coliseo GNP Seguros estará disponible el día del concierto.

Kygo

El regreso del DJ también contempla sus colaboraciones recientes, como “Take Me Back”, con Max McNown, y “Before You Know It”, con Ava Max, según el anuncio promocional. Estos lanzamientos se suman a un catálogo que incluye “Firestone”, “Stole the Show” e “It Ain’t Me”.