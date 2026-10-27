Laura Bozzo no presenta grandes cambios tras ser internada; reportan que tiene neumonía

La preocupación por la salud de Laura Bozzo continúa. La conductora lleva varios días hospitalizada y, aunque se ha reportado cierta mejoría, su recuperación no avanza como se esperaba. La mañana de este martes 27 de octubre, en el programa Hoy, se dio a conocer que la presentadora seguiría en terapia intensiva y que la neumonía continúa siendo uno de los principales problemas en su estado de salud.

La información fue compartida por Martha Figueroa, quien explicó que han pasado 12 días desde que Bozzo fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

Aunque hay señales que apuntan a cierta estabilidad, por ahora no se han reportado grandes cambios en su evolución. La noticia vuelve a poner la atención sobre la conductora, quien fue hospitalizada de emergencia a mediados de octubre debido a una complicación intestinal relacionada con una úlcera.

Hasta el momento, la información sobre su estado de salud ha sido difundida principalmente por personas cercanas a ella y por programas de televisión. Su equipo no ha dado a conocer un nuevo parte médico detallado que permita conocer con precisión cómo ha respondido al tratamiento.

Laura Bozzo continúa con neumonía; esto se sabe de su evolución

Durante la transmisión de Hoy, Martha Figueroa explicó que, pese al tiempo que Laura Bozzo lleva hospitalizada, la mejoría ha sido leve y la neumonía todavía no desaparece.

Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa, comentó la periodista al compartir la actualización.

Uno de los datos que mencionó fue que, según la información presentada en el matutino, no ha sido necesario volver a intubar a la conductora y su frecuencia cardiaca se mantiene estable.

Martha Figueroa explicó que, pese al tiempo que Laura Bozzo lleva hospitalizada, la mejoría ha sido leve Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, esto no significa que esté fuera de peligro ni que su recuperación esté garantizada. La propia Figueroa señaló que no se han registrado cambios importantes y que la evolución de una persona hospitalizada puede presentar avances y complicaciones.

No hay grandes cambios y como pasa en estos casos algunas cosas funcionan para bien y otras no tanto, agregó.

Por su parte, Andrea Escalona comentó que Bozzo presuntamente continúa en terapia intensiva y expresó sus buenos deseos para ella y su familia.

En general sigue con esa estabilidad, puntualizó Martha Figueroa.

Aunque estos datos ofrecen una idea de cómo se encontraría la conductora, es importante señalar que se trata de información difundida en televisión y no de un parte médico oficial publicado por el hospital.

Andrea Escalona comentó que Bozzo presuntamente continúa en terapia intensiva Foto: Cuartoscuro

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Laura Bozzo?

La hospitalización de Laura Bozzo se dio a conocer el pasado 13 de octubre, cuando comenzaron a circular reportes sobre su delicado estado de salud en Acapulco, Guerrero.

Dos días después, Aarón Guerrero, su asistente, explicó que la presentadora había tenido una complicación intestinal relacionada con una úlcera, por lo que fue necesario realizarle una intervención quirúrgica de emergencia.

De acuerdo con lo que relató entonces, Bozzo llegó consciente al hospital, aunque presentaba deshidratación. Debido a su condición, se decidió trasladarla a la Ciudad de México para que pudiera recibir atención especializada.

Entró por un tema intestinal de una úlcera que tuvo una complicación y es por eso que se intervino de emergencia. Llegó consciente ella al hospital, lógicamente que ya un poco deshidratada por el tema, explicó Guerrero en una entrevista anterior.

La hospitalización de Laura Bozzo se dio a conocer el pasado 13 de octubre IG: Laura Bozzo

Desde entonces, la información sobre la salud de la conductora ha generado inquietud entre sus seguidores, especialmente por el tiempo que lleva hospitalizada y las complicaciones que se han reportado durante su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy?

La última actualización difundida en Hoy indica que Laura Bozzo se encontraría estable, pero con pocos avances y todavía afectada por la neumonía. Según lo informado, continúa bajo vigilancia médica y no ha sido necesario volver a intubarla.

Por ahora, no hay información confirmada sobre una posible fecha de salida del hospital ni sobre cuándo podría retomar sus actividades profesionales.

Mientras se esperan nuevas noticias, sus seguidores permanecen pendientes de su evolución. La prioridad, de acuerdo con los datos compartidos hasta ahora, es que la conductora responda al tratamiento y pueda superar las complicaciones que enfrenta.