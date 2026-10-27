Carlos Trejo quiere a Guillermo del Toro como director de su película “Cañitas 2”

Carlos Trejo declaró que planea hacer “Cañitas 2” y que su intención es tener como director al aclamado Guillermo del Toro.

El investigador de actividades paranormales en México, conocido popularmente como “El Cazafantasmas” se hizo famoso precisamente por contar una historia de supuestos sucesos sobrenaturales ocurridos en una casa de la Ciudad de México, historia que después se convirtió en el libro y la película Cañitas.

Pese a las controversias que han rodeado al investigador paranormal sobre la veracidad de algunos detalles de la historia contada, ahora sorprendió al señalar que plantea retomar la película que se estreno en 2007.

Carlos Trejo planea “Cañitas 2”, dirigida por Guillermo del Toro

Carlos Trejo planea hacer "Cañitas 2" @guillermodeltoro

Al hablar de algunos proyectos que tiene en puerta, “El Cazafantasmas” destacó, en entrevista con medios de comunicación, la realización de la segunda parte de la película que fue dirigida por Julio César Estrada, basada en su libro de “Cañitas”.

Estamos ahorita ya oficialmente preparando la segunda parte de “Cañitas”, ya está firmada por mi socio Pablo Velasco, nieto de Raúl Velasco, nos vamos a ir a República Dominicana a grabar”, adelantó.

En tanto, Trejo también dio la primicia de que trabaja en una serie biográfica que contará todo lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

También ya está firmada, eso gracias a mi mujer que va a ser la directora del proyecto, la directora ejecutiva del proyecto y ya les puedo hablar ahora si que hay varios actores ya confirmados, tenemos ahí a Alexis Ayala”, contó.

Sin dar más detalles sobre Alexis Ayala, dijo que él no va a dirigir y que hay una sorpresa que le falta confirmar.

Estamos a espera que nos confirme una cita Guillermo del Toro, entonces estamos tirando la casa por la ventana tanto Pablo como yo”, enfatizó.

Cuestionado sobre su ambición de que “Cañitas 2” sea dirigida por el aclamado productor y director Guillermo del Toro, Trejo respondió:

Amigo, cuando las cosas valen la pena, no importa, vamos a darle, entonces estamos en esa plática”.

En esta línea, compartió que hace años platicó con él, cuando lanzó el libro de “Cañitas” y que, según lo que le dijo, le interesó mucho y “hubo una plática en la que le gustaba mucho la idea”.

Por ello, dijo que ahora se planteó retomarlo y con su socio, Pablo, acordaron buscarlo, puesto que “el no” ya lo tienen.

Hasta ahora, no se ha reportado una respuesta oficial de Guillermo del Toro, por lo que habría que esperar a que se de a conocer su reacción ante la propuesta de Trejo.

¿De qué trata la película “Cañitas”?

La película Cañitas. Presencia, es una cinta de terror basada en el libro Cañitas, publicado por Carlos Trejo en 1995. La historia se hizo conocida porque su autor aseguró que los acontecimientos narrados estaban inspirados en experiencias paranormales que él y sus familiares habían vivido en una casa ubicada en la calle Cañitas, en la colonia Popotla, Ciudad de México.

La película relata cómo la vida de una familia cambia por completo después de realizar una sesión con una tabla Ouija, un objeto que algunas personas utilizan para intentar comunicarse con los espíritus. Lo que comienza como una experiencia aparentemente inofensiva termina convirtiéndose en una pesadilla, pues los protagonistas empiezan a experimentar situaciones extrañas que parecen escapar de toda explicación.

Según la versión de Carlos Trejo, los acontecimientos comenzaron en 1982, cuando él y algunas personas cercanas a su familia se encontraban en la casa ubicada en el número 51 de la calle Cañitas. De acuerdo con su relato, durante una sesión de Ouija intentaron establecer contacto con el espíritu de una persona fallecida. Sin embargo, la experiencia habría desencadenado una serie de sucesos aterradores que afectaron a quienes se encontraban en el lugar.

Trejo cuenta que, después de aquella sesión, comenzaron a ocurrir cosas inexplicables dentro de la vivienda. Los habitantes supuestamente escuchaban ruidos extraños, percibían presencias y veían figuras que les provocaban miedo. Entre los relatos más conocidos se encuentra el de una supuesta aparición con apariencia de monje, a la que se atribuyeron algunos de los acontecimientos más aterradores.

Con el paso del tiempo, la situación habría empeorado y, según la versión del investigador paranormal, varias personas relacionadas con el caso murieron en circunstancias que él consideró extrañas. Estos acontecimientos se convirtieron en la base de la historia que posteriormente publicó en su libro.

Carlos Trejo planea hacer "Cañitas 2" @carlostrejo

En la cinta, Carlos Trejo aparece como el protagonista de una historia en la que una presencia sobrenatural comienza a amenazar a su familia. Después de la sesión de Ouija, los personajes empiezan a vivir experiencias inquietantes que alteran su tranquilidad y los hacen sentir que algo maligno se encuentra dentro de su hogar.

Al principio, los sucesos parecen limitarse a ruidos, apariciones y situaciones difíciles de explicar. Sin embargo, conforme avanza la historia, los fenómenos se vuelven más intensos y peligrosos. Algunos personajes parecen perder el control de sus actos, mientras que otros sienten que están siendo perseguidos por una fuerza que no pueden ver ni comprender.

Ante el miedo y la incertidumbre, la familia intenta encontrar una explicación a lo que está ocurriendo. Se buscan respuestas y se recurre a prácticas religiosas para tratar de detener la supuesta presencia. No obstante, la amenaza continúa y la situación se vuelve cada vez más desesperante.

El conflicto principal de la película consiste en los intentos de Carlos por proteger a sus seres queridos y descubrir cómo detener aquello que, según la historia, comenzó después de la sesión de Ouija. La cinta combina elementos de terror sobrenatural, posesiones, apariciones y muertes misteriosas para mantener la tensión hasta el desenlace.

Cabe destacar que la historia ha sido objeto de controversia, ya que algunas personas creen en el testimonio de Trejo, mientras que otras cuestionan su veracidad, sin embargo, esta discusión también ha contribuido a que el caso siga despertando interés.