¿Se sorprendió por su apariencia? Kelly Osbourne revela qué pasó con su peso tras la muerte de Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne. Durante meses, su apariencia generó comentarios y preocupación, pero fue hasta ahora que la cantante decidió contar lo que estaba viviendo.

En una entrevista con la revista Fabulous, del diario británico The Sun, la artista habló sobre los problemas que enfrentó para alimentarse, las críticas que recibió por su aspecto y el apoyo que buscó cuando sintió que ya no podía salir adelante por su cuenta.

La hija del vocalista de Black Sabbath también reveló que ha recuperado casi 13 kilos desde su aparición en los Brit Awards de febrero de 2026, cuando su figura llamó la atención de los asistentes y usuarios de redes sociales.

Kelly Osbourne habló sobre los cambios en su peso tras la muerte de su padre, el cantante Ozzy Osbourne. IG kellyosbourne

Kelly Osbourne explica por qué perdió tanto peso tras la muerte de su padre

El pasado 28 de febrero, Kelly Osbourne asistió a los Brit Awards 2026 junto a su madre, Sharon Osbourne, para recibir un reconocimiento póstumo a la trayectoria de Ozzy, quien falleció en julio de 2025 a los 76 años.

Durante la ceremonia, la apariencia de Kelly provocó preocupación entre algunos seguidores. Sin embargo, la propia cantante aseguró que no era consciente de cuánto había cambiado su cuerpo hasta que revisó las fotografías tomadas aquella noche.

En la entrevista publicada en octubre, la artista de 41 años recordó que se sorprendió tanto como las personas que habían comentado su aspecto. También rechazó que su pérdida de peso hubiera sido consecuencia de un trastorno alimentario.

Según explicó, el duelo afectó su capacidad para realizar actividades cotidianas, incluida la alimentación. En algunos momentos, intentar comer le provocaba náuseas, lo que contribuyó a los cambios físicos que experimentó.

La cantante señaló que, desde aquella ceremonia, ha recuperado alrededor de 12.7 kilos, equivalentes a 28 libras.

Además de enfrentar la muerte de su padre, Kelly atravesó la ruptura de su compromiso con Sid Wilson, integrante de Slipknot y padre de su hijo Sidney, de tres años.

La artista describió los últimos meses como los más complicados de su vida, pues tuvo que afrontar ambas pérdidas mientras continuaba expuesta a comentarios públicos sobre su apariencia.

Kelly Osbourne reveló cómo el duelo por la muerte de Ozzy Osbourne influyó en los cambios de su peso. IG kellyosbourne

Kelly Osbourne acudió a la tumba de Ozzy Osbourne para pedir ayuda

Uno de los momentos que Kelly Osbourne recordó durante la entrevista ocurrió cuando visitó la tumba de su padre, después de reconocer que necesitaba ayuda para enfrentar su situación emocional.

La cantante explicó que acostumbra realizar rituales con velas y que, antes de morir, Ozzy le había dicho que encontraría maneras de enviarle señales.

En aquella visita llevó una vela blanca, sobre la que escribió una petición para su padre.

“Por favor, ayúdame”, fue el mensaje que dejó durante el ritual.

Kelly contó que no quería que su hijo la viera en el estado emocional en el que se encontraba. Por ello, decidió buscar una forma de recuperar cierta estabilidad en su vida.

Según su relato, al día siguiente recibió una visita inesperada de Sharon Osbourne, quien llegó acompañada de un hombre que vestía una chaqueta color mostaza.

Al principio, Kelly pensó que su madre había organizado su ingreso a un centro de rehabilitación. Sin embargo, la persona que la acompañaba era Chris Miller, terapeuta y coach de vida.

La cantante aseguró que trabajar con Miller fue importante para afrontar lo que estaba viviendo y le atribuyó haberla ayudado a realizar cambios personales que antes consideraba imposibles.

En la misma entrevista, Kelly habló de su decisión de regresar al Reino Unido con su hijo, después de vivir durante años en Estados Unidos.

Kelly Osbourne asistió a los National Television Awards, mientras los cambios en su peso han generado comentarios sobre su apariencia. IG kellyosbourne

Kelly Osbourne responde a las críticas por su apariencia y niega cirugías

Los cambios físicos de Kelly Osbourne también provocaron especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos. La cantante rechazó haberse sometido a una cirugía plástica para modificar su rostro.

La artista aclaró que sí ha recurrido a aplicaciones de bótox, pero explicó que estas se han limitado a zonas específicas.

Kelly sostuvo que esos tratamientos no equivalen a una cirugía facial y manifestó su inconformidad por las afirmaciones que circulan sobre su apariencia.

También habló sobre los comentarios que recibió mientras atravesaba el duelo. Explicó que muchas personas opinaron sobre su cuerpo sin conocer las dificultades personales que enfrentaba.

La cantante recordó que creció frente a las cámaras gracias al programa familiar The Osbournes y que, pese a estar cerca de cumplir 42 años el 27 de octubre, todavía recibe comentarios que la hacen sentir tratada como una adolescente.

Osbourne insistió en que durante aquel periodo estaba enfrentando una tristeza profunda y que la atención pública sobre su cuerpo hizo más difícil sobrellevar la situación.