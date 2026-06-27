¡No fue con Ozempic! Así logró Khloé Kardashian su impactante transformación física

Durante años, la transformación física de Khloé Kardashian ha sido tema de conversación en redes, programas de televisión y medios de espectáculos. Su evidente pérdida de peso y figura cada vez más tonificada han provocado todo tipo de especulaciones.

Sin embargo, la estrella de reality ha revelado cómo fue su cambio tras más de una década de dudas.

¿Cómo comenzó el cambio físico de Khloé Kardashian?

Lejos de tratarse de una transformación repentina, Khloé asegura que su camino hacia una vida más saludable comenzó en uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio del exjugador de la NBA Lamar Odom.

La empresaria encontró en el ejercicio una vía para superar el difícil divorcio de Lamar Odom. (Especial)

Según ha contado en diversas entrevistas y en su podcast Khloé in Wonder Land, la ruptura con Odom en 2013 fue el detonante que la llevó a replantearse muchos aspectos de su vida.

En aquel momento atravesaba una fuerte crisis emocional y buscaba una forma de canalizar el estrés y la tristeza. Inicialmente intentó acudir a terapia, pero una supuesta filtración de información privada a la prensa hizo que perdiera la confianza en ese espacio.

Fue entonces cuando encontró refugio en el gimnasio. Lo que comenzó como una vía de escape emocional terminó convirtiéndose en un hábito que transformó por completo su estilo de vida.

La estrella de reality confesó que durante años tuvo una relación complicada con la comida. IG khloekardashian

Con el paso del tiempo descubrió que el ejercicio no solo modificaba su apariencia física, sino también su bienestar mental y emocional.

¿Cuál es la dieta de Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian compartió abiertamente cómo durante su juventud mantuvo una relación complicada con la comida, utilizándola como un refugio emocional que le generaba culpa y frustración.

Tras fracasar con innumerables dietas de moda y soluciones rápidas, la empresaria comprendió que el verdadero camino hacia el bienestar requería un cambio de mentalidad enfocado en hábitos sostenibles a largo plazo.

Su transformación comenzó con pequeños cambios en su alimentación y estilo de vida. IG khloekardashian

Con la guía de especialistas en nutrición, modificó gradualmente su alimentación al priorizar proteínas, verduras y alimentos frescos, reduciendo el azúcar y los productos inflamatorios sin caer en restricciones extremas.

Actualmente, su enfoque no está en la pérdida de peso, sino en mantener un cuerpo fuerte y saludable, asegurando que una nutrición equilibrada debe ser perfectamente compatible con el placer de disfrutar de antojos ocasionales.

¿Cuál es la rutina de Khloé Kardashian?

Uno de los aspectos que más destaca Khloé cuando habla de su transformación es la constancia. La celebridad entrena cinco días a la semana y mantiene una rutina basada en ejercicios cardiovasculares, entrenamiento funcional, circuitos de alta intensidad y trabajo con pesas.

Khloé entrena cinco veces por semana combinando cardio, pesas y ejercicios funcionales. IG khloekardashian

Su entrenador personal, Joel Bouraima, ha revelado que la empresaria suele llegar al gimnasio incluso antes de que comience oficialmente la sesión para realizar estiramientos y calentamiento.

Además, complementa sus entrenamientos con actividades como Pilates y sesiones de cardio, siempre enfocada en desarrollar fuerza, resistencia y definición muscular.

Para Khloé, el gimnasio se ha convertido en una herramienta fundamental para mantener el equilibrio emocional. De hecho, ha repetido en numerosas ocasiones que hace ejercicio principalmente por su salud mental y no únicamente por cuestiones estéticas.

Más allá de la estética, Khloé afirma que el ejercicio es fundamental para su salud mental. IG khloekardashian

¿Khloé Kardashian usó Ozempic para adelgazar?

Uno de los rumores más persistentes sobre Khloé ha sido el supuesto uso de Ozempic, medicamento originalmente desarrollado para la diabetes y popularizado recientemente por sus efectos en la pérdida de peso.

La fundadora de Good American prioriza una dieta rica en proteínas y alimentos frescos. IG khloekardashian

La celebridad ha negado en repetidas ocasiones haber utilizado este tratamiento. Incluso ha señalado que, aunque entiende por qué muchas personas recurren a él, su transformación comenzó muchos años antes de que el medicamento se volviera popular.

Khloé reconoce que, cuando era más joven, probablemente habría considerado cualquier alternativa para adelgazar, pero asegura que finalmente descubrió que el verdadero cambio proviene de modificar hábitos y mantener disciplina a largo plazo.

Hoy, más de diez años después de iniciar ese proceso, la empresaria afirma que ya no se obsesiona con la báscula. Para ella, el éxito no se mide en kilos perdidos, sino en sentirse fuerte, saludable y cómoda consigo misma, una filosofía que se ha convertido en el eje central de su transformación.