¿Qué es un voto de pobreza? El drástico giro de Alfalfa de "Pequeños Traviesos"

Para millones de personas, Alfalfa sigue siendo ese niño de cabello rebelde, voz chillona y corazón romántico que marcó a toda una generación en Pequeños Traviesos. Detrás del personaje estaba Brandon Hall (conocido hoy como “Bug”), quien a mediados de los años noventa se convirtió en una de las promesas más visibles de Hollywood.

Tras el éxito de Pequeños Traviesos en 1994, Bug continuó su carrera con participaciones en películas populares como ¡Cariño, nos encogimos! y Get a Clue. Durante años, trabajó como actor, guionista y productor.

Sin embargo, el brillo del estrellato infantil no siempre garantiza estabilidad emocional ni plenitud personal.

La recaída que sufrió Bug Hall tras su triunfo en Hollywood

Hoy, a sus 40 años, Bug Hall mira hacia atrás con una mezcla de gratitud y crudeza. En 2020 fue arrestado en Texas tras ser sorprendido inhalando latas de aerosol. Aunque no enfrentó cargos, el episodio se convirtió en un parteaguas. Según contó al Daily Mail en una entrevista publicada el 28 de enero, llevaba 15 años sobrio antes de ese incidente, pero había sufrido recaídas que “pasaron desapercibidas” mientras trabajaba en Hollywood.

Lejos de verlo como una desgracia, hoy agradece ese arresto. “Dios tuvo que sacudirme un poco más”, confesó. Para Bug, la experiencia fue una llamada de atención que lo llevó a “autocancelarse” y cuestionar profundamente el sentido de su vida profesional.

No quería seguir viviendo una vida de manipulación”, explicó. “Fabricar dispositivos para entretener o distraer a la gente dejó de tener sentido para mí.

Una vida fuera de la red en Arkansas

Ahora, Bug, Jill y sus cinco hijos viven actualmente en Mountain View, Arkansas, completamente fuera de la red. Mientras construyen su casa definitiva y una pequeña presa hidroeléctrica, la familia habita una casa rodante equipada con un pozo de agua y un generador. La meta es desconectarse por completo de la red eléctrica en los próximos seis meses.

Casados desde 2017, Bug y Jill tuvieron a su hija mayor mientras vivían en Los Ángeles, antes de mudarse al otro lado del país en busca de una vida más simple y alineada con su fe haciendo un voto de pobreza.

¿Qué es un voto de pobreza?

El voto de pobreza es una promesa voluntaria, común en órdenes religiosas, mediante la cual una persona renuncia a la acumulación de bienes materiales y a la búsqueda de riqueza personal. Su objetivo no es la miseria, sino la libertad, viviendo con lo necesario, desapegado del dinero y enfocado en valores espirituales.

En el caso de Bug Hall, este voto no se dio dentro de un convento, sino dentro de su propia familia. Junto a su esposa Jill, decidió renunciar a los ingresos constantes que podía obtener como actor y adoptar un estilo de vida radicalmente austero.

Mi objetivo es llevar una vida lo más libre posible de la necesidad de ingresos”, declaró. “Si surge una necesidad económica, busco trabajo o hago algún trabajo esporádico para cubrirla.

Fe, educación en casa y una visión radical

La familia practica lo que Bug define como una “vida extremista católica radical”. En un video de YouTube publicado en abril de 2025, titulado Into the Unknown, aseguró que esta postura es “la única manera de combatir nuestra era”.

Parte de esa visión incluye educar a sus hijos en casa y desalentarlos “fuertemente” de ir a la universidad, la cual considera una “tontería”. En lugar de ello, fomenta proyectos de vida ligados a la fe y a la comunidad, pues su hija de 8 años sueña con fundar un convento en el terreno familiar, mientras otra espera que su padre le construya una casa para su futuro matrimonio.

Para Bug Hall, el voto de pobreza no fue una pérdida, sino un intercambio. “Mis posesiones materiales eran solo un gran montón de nada”, reflexionó. “No fue un sacrificio tan grande comparado con lo que nuestro Señor tenía planeado darme a cambio”.

