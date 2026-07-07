Elizabeth Hurley, Sadie Frost, David Furnish… los otros derrotados por Daily Mail y Mail on Sunday

El príncipe Enrique y el cantante Elton John sufrieron un importante revés judicial luego de que el Tribunal Superior de Londres desestimara la demanda que ambos, junto con otras figuras públicas británicas, presentaron contra Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.

Tras un juicio de 11 semanas, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no lograron demostrar que los artículos publicados por los tabloides fueran obtenidos mediante prácticas ilegales, por lo que las demandas fueron rechazadas en su totalidad.

En la resolución escrita, el juez señaló que existía una posibilidad realista de que la información publicada proviniera de fuentes legítimas, descartando que hubiera pruebas suficientes para acreditar las acusaciones de interceptación telefónica, espionaje o recopilación ilegal de información.

Además del príncipe Enrique y Elton John, la demanda fue presentada por el cineasta David Furnish, esposo del cantante, así como por las actrices Sadie Frost y Elizabeth Hurley, quienes aseguraban que decenas de publicaciones difundidas entre las décadas de 1990 y 2010 vulneraron su vida privada.

Daily Mail celebra una "victoria aplastante"

Tras conocerse la sentencia, Associated Newspapers calificó el fallo como "una victoria aplastante para el Daily Mail y sus periodistas", al considerar que el tribunal rechazó por completo las acusaciones de comportamiento ilegal formuladas por los demandantes.

La empresa sostuvo desde el inicio del proceso que las imputaciones carecían de fundamento y representaban una difamación contra sus medios de comunicación.

La resolución representa el tercer y último gran litigio impulsado por el príncipe Enrique contra grupos editoriales británicos por presuntas prácticas ilegales para obtener información sobre su vida privada.

Aunque el duque de Sussex obtuvo anteriormente una indemnización contra Mirror Group Newspapers tras demostrarse que fue víctima de escuchas telefónicas en algunos casos, y recibió una disculpa de News Group Newspapers, propiedad del magnate Rupert Murdoch, este nuevo proceso concluyó con un resultado completamente distinto.

Durante el juicio, Enrique sostuvo que Associated Newspapers recurrió a métodos como la interceptación de mensajes de voz, escuchas telefónicas y la contratación de investigadores privados para obtener información utilizada en reportajes publicados entre 1993 y 2018. Sin embargo, el tribunal determinó que esas acusaciones no pudieron ser acreditadas.

La cruzada del príncipe Enrique contra la prensa continúa

Desde hace años, el príncipe Enrique mantiene una confrontación abierta con la prensa sensacionalista británica, a la que responsabiliza de la persecución mediática que sufrió su madre, la princesa Diana, fallecida en 1997 tras un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi en París.

El hijo menor del rey Carlos III también ha reconocido públicamente que su lucha judicial contra los tabloides ha provocado tensiones dentro de la familia real británica.

Pese a este nuevo revés, Enrique permanece en el Reino Unido para participar en actividades benéficas relacionadas con los Juegos Invictus, mientras continúa enfrentando disputas legales sobre su seguridad durante sus visitas al país.

La decisión del Tribunal Superior representa una de las derrotas más significativas para el príncipe Enrique y Elton John en su intento por responsabilizar judicialmente al Daily Mail por presuntas violaciones a su privacidad, fortaleciendo la posición legal de la editorial británica en uno de los casos más mediáticos de los últimos años.