Qué es exactamente Godzilla: ¿monstruo, dinosaurio o mito japonés?

¿Sabes qué es exactamente Godzilla? Descubre si el Rey de los Monstruos es un monstruo, dinosaurio o mito japonés. Se trata de una fuerza de la naturaleza que ha estado presente en la cultura pop a través de sus películas, animaciones y hasta juguetes.

El rugido que sacudió las salas de cine de Tokio en 1954, acompañado por el resplandor azulino de unas placas dorsales a punto de desatar una llamarada atómica, presentó al mundo a una figura colosal que terminaría coronándose como el Rey de los Monstruos.

Sin embargo, a pesar de haber protagonizado más de siete décadas de películas, cómics, series animadas y debates entre cinéfilos, una pregunta sigue apareciendo cada vez que la silueta del titán emerge de las profundidades del océano: ¿qué es Godzilla exactamente?

Para espectadores casuales, se trata simplemente de un dinosaurio fosilizado; para otros, encarna a una bestia nuclear, un mutante nacido de la soberbia militar y los ensayos atómicos de la Guerra Fría.

Y para un sector de estudiosos del folclore japonés, el gigante posee todas las características espirituales y simbólicas de un kami o deidad vengativa de la tradición sintoísta, una encarnación tangible de la cólera de la Tierra frente a los abusos de la humanidad.

Desde su concepción original bajo el nombre de Gojira hasta sus múltiples reinvenciones contemporáneas en Hollywood y Japón, el rey escamoso se niega a habitar una sola casilla taxonómica.

¿Godzilla es un dinosaurio? Warner Bros.

¿Es Godzilla un dinosaurio?

El equipo creativo original de Toho encabezó la teoría de que Godzilla es un dinosaurio colosal que logró burlar la gran extinción del período Cretácico.

En la película fundacional de 1954, el paleontólogo de ficción Kyohei Yamane explica formalmente ante las autoridades japonesas la hipótesis sobre la criatura. Según la investigación de Yamane en la ficticia isla de Odo, Godzilla es un espécimen perteneciente a una especie transicional de reptiles gigantes marinos que habitaban el planeta hace más de doscientos millones de años, en la transición entre el Jurásico y el Cretácico.

La confirmación canónica de su ascendencia dinosauriana alcanzó su punto culminante en 1991 con el estreno de Godzilla vs. King Ghidorah, dirigida por Kazuki Ōmori. En esta cinta, la trama introduce viajes en el tiempo que permiten a los protagonistas contemplar el origen directo de la bestia antes de su contacto con el armamento nuclear.

Aunque tiene una base de dinosaurio, cuando el equipo de diseño original esculpió el primer traje de látex en 1954, no se basaron en un único espécimen fósil. Tomaron el cuerpo robusto y las piernas musculosas de un tiranosaurio, los brazos con garras prensiles de un iguanodonte y las tres hileras de placas óseas dorsales de un estegosaurio.

Origen de Godzilla Toho Studios

¿Godzilla es un monstruo mutante?

Godzilla también es considerado la encarnación viviente del concepto japonés de Kaiju (extraña bestia) o, más específicamente, Daikaiju (monstruo gigante). Esta idea surgió del contexto sociocultural del Japón de la posguerra y las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Luego, en marzo de 1954, apenas unos meses antes del estreno de la primera película, el ensayo termonuclear estadounidense conocido como Castle Bravo en el atolón de Bikini, una explosión de quince megatones contaminó al atunero pesquero japonés Daigo Fukuryū Maru, provocando graves cuadros de síndrome de irradiación aguda en toda su tripulación y desatando el pánico nacional por la venta de atún contaminado con ceniza atómica.

Tomoyuki Tanaka e Ishirō Honda vieron en el cine fantástico una catarsis colectiva donde la criatura fuera la bomba atómica, sin encender tensiones diplomáticas.

Godzilla está cubierto por tejido cicatrizal provocado por quemaduras de radiación extrema, basado en las cicatrices queloides que cubrían la piel de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki.

Cuando Godzilla proyecta su haz de energía termonuclear sobre Tokio, el resplandor evoca la desolación de los bombardeos atómicos y, en el filme original de 1954, la presencia de Godzilla en las calles deja una huella radiactiva residual tan letal que los niños y rescatistas que se acercan a los escombros caen enfermos con cuadros de leucopenia e intoxicación por radiación.

Godzilla Toho Studios

Godzilla como mito japonés

Godzilla también encarna las fuerzas de la naturaleza y lo sobrenatural a través del Sintoísmo, mediante la figura del Gojira ancestral, una deidad telúrica dormida en las profundidades que despierta para restablecer el equilibrio cósmico violentado por la soberbia del ser humano.

En la tradición oral de la isla, Gojira era el nombre de un monstruo marino sobrenatural que devoraba toda la vida del mar cuando las cosechas de peces escaseaban. Para aplacar su furia y evitar que saliera a la superficie para devorar a los habitantes de la aldea, los nativos celebraban danzas sagradas con máscaras tradicionales y, en tiempos antiguos, sacrificaban a una doncella humana arrojándola a las olas sobre una balsa ceremonial.

Cuando la película original fue adquirida para su distribución internacional en 1956 bajo el título Godzilla, King of the Monsters! protagonizada por Raymond Burr, los traductores occidentalizaron el sonido a Godzilla.

Godzilla también es al mismo tiempo un Aramitama, un monstruo que no ataca las ciudades por maldad intrínseca, odio personal o avaricia territorial, sino que elimina todo como una forma de mostrarle a la civilización humana su lugar dentro de la biosfera.

Godzilla es la pesadilla nuclear que aprendió a rugir para que no olvidemos las lecciones del fuego, y al mismo tiempo el guardián titánico que nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances científicos, en este planeta seguimos siendo simples inquilinos en el patio trasero de un rey que duerme bajo las olas.