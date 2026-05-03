Zayn Malik cancela su tour en Estados Unidos: ¿Habrá conciertos en México?

¡Zayn Malik cancela su tour en Estados Unidos! Lo que prometía ser el regreso triunfal del ex One Direction a los escenarios bajo el marco de su "Konnakol Tour" se ha visto empañado por complicaciones médicas, lo que nos deja preguntándonos si habrá conciertos en México.

Tras semanas de especulaciones y una fotografía desde la cama de un hospital que encendió todas las alarmas, Zayn Malik ha tomado una decisión drástica: la cancelación total de sus fechas en Estados Unidos y algunas en Reino Unido.

El cantante se encontraba en plena promoción de su álbum más reciente, Konnakol. Entre mensajes de apoyo y teorías en redes sociales, la pregunta que domina la conversación no es solo cómo se encuentra él, sino qué pasará con el resto de los compromisos internacionales.

Con tres fechas programadas para el próximo mes de junio, México es el siguiente gran hito en la agenda de Zayn. ¿Serán los fans mexicanos los primeros en ver al cantante totalmente recuperado o debemos prepararnos para un comunicado de última hora?

Zayn Malik cancela su tour en Estados Unidos Zayn Malik

Zayn Malik cancela su tour en Estados Unidos

A través de sus historias de Instagram el pasado 1 de mayo, Zayn rompió el silencio y canceló su tour en Estados Unidos al completo.

En un mensaje cargado de honestidad, agradeció a las enfermeras, doctores y, curiosamente, mencionó a un cardiólogo, lo que ha llevado a muchos expertos a especular sobre posibles temas de fatiga crónica o complicaciones relacionadas con el corazón:

He tenido que analizar detenidamente mi agenda para los próximos meses y reducir el número de shows del Tour Konnakol.

De los 32 espectáculos planeados originalmente, la lista se ha reducido drásticamente. Las presentaciones en ciudades clave como Dublín, Glasgow y Birmingham también han sido eliminadas, dejando claro que Zayn no está cancelando por falta de interés, sino por una necesidad médica real de limitar sus viajes y el esfuerzo físico que requiere un show en vivo.

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¿Qué pasará con las fechas en México?

A pesar de la cancelación masiva en Estados Unidos, los comunicados oficiales y los sitios de venta de boletos como Ticketmaster mantienen, hasta el momento, las fechas para México sin cambios.

Parece que el equipo de Zayn ha decidido priorizar las paradas internacionales sobre el mercado estadounidense para darle al cantante un margen de recuperación más amplio antes de volver a viajar.

Zayn tiene programadas tres fechas en México:

14 de junio de 2026: Estadio Borregos, Monterrey

Estadio Borregos, Monterrey 17 de junio de 2026: Arena VFG, Guadalajara

Arena VFG, Guadalajara 20 de junio de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Aunque por ahora todo sigue en pie para los shows en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, es importante saber qué hacer en caso de que el diagnóstico médico obligue a Zayn a tomar un descanso más prolongado.

En caso de que los conciertos en México sufran alguna modificación, Ticketmaster y los organizadores locales están obligados a emitir reembolsos.

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¿Qué está pasando con Zayn Malik?

La cronología de este susto médico comenzó a mediados de abril de 2026, justo cuando el álbum Konnakol veía la luz. En lugar de estar celebrando el éxito de su nuevo material en programas de televisión, Zayn sorprendió a sus millones de seguidores con una imagen que nadie quería ver: el cantante recibiendo atención médica.

Aunque en un inicio se intentó mantener un perfil bajo, la gravedad del asunto se hizo evidente cuando canceló apariciones de alto perfil, incluyendo su esperada visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

No es secreto para nadie que Zayn Malik ha tenido una relación complicada con las giras mundiales desde su salida de One Direction en 2015. En el pasado, la ansiedad severa lo obligó a cancelar presentaciones en solitario muy esperadas.

Sin embargo, en esta ocasión, la mención de personal médico especializado y una hospitalización física real marcan un precedente distinto. Aunque el cantante siempre ha sido abierto sobre sus batallas con la salud mental, el contexto de 2026 apunta a un desgaste físico considerable.