El atuendo de los BTS que hace honor a México

La primera noche de tres que estará dando BTS en la Ciudad de México dejó un estadio lleno y miles de lightsticks encendidos al ritmo de sus canciones. Pero algo que no pasó desapercibido por las ARMY sin duda fue el cambio de vestuario especial dedicado a México durante su “Arirang World Tour”.

Y es que las ARMY rápidamente comenzaron a decir en redes sociales que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regresaron al escenario usando camisetas color vino con la frase “Mexico City”, escrita tanto en inglés como en coreano.

BTS debutó en CDMX con un vestuario inspirado en México X @bts_bighit

Los looks que BTS lució en el Estadio GNP

Pero este no fue el único guiño que hicieron a México durante su concierto. Algunos integrantes, entre ellos Jin, Suga y RM, complementaron el atuendo con sombreros vaqueros estilo mexicano, un guiño que las fans interpretaron como una muestra del cariño que el grupo siente por su público en el país.

Y es que los videos que circulan en redes sociales, cada vez que las cámaras enfocaban los accesorios en las pantallas del Estadio GNP, la reacción de las ARMY se hacía sonar por todo el recinto.

Desde antes del concierto, las ARMY ya se preguntaban si la agrupación prepararía algo distinto para México, especialmente porque la capital se convirtió en la quinta parada de la gira después de Corea, Tokio, Tampa y El Paso. Sin embargo, pocas fans imaginaban que el grupo aparecería con un vestuario personalizado para esta fecha.

BTS mostró camisetas con la frase “Mexico City”, escrita tanto en inglés como en coreano. Captura de Pantalla

BTS habla en español durante concierto en México

Algo que también destacó en su primera fecha en el Estadio GNP Seguros fue el momento en que BTS se tomó unos minutos para agradecer a sus fans. El gesto no pasó desapercibido, ya que los integrantes dedicaron algunas palabras en español, algo que ellos mismos reconocieron como un reto debido a que no dominan completamente el idioma.

“Los extraño muchísimo. Han pasado nueve años desde que... ¡Qué felicidad verlos después de tanto tiempo!”, se escucha decir a los integrantes en videos que ya circulan en redes sociales.

Asimismo, la banda destacó que las ARMY de México siempre son de las más apasionadas.

“Gracias a ustedes, fui muy feliz hoy”, concluyeron los integrantes de BTS.

Asimismo, otro de los momentos más destacados del concierto fue cuando Jungkook y Jimin encendieron aún más el ambiente al jugar con el público y levantar ligeramente sus playeras sobre el escenario, un momento que provocó gritos inmediatos y reacciones eufóricas entre las fans mexicanas.

¿Habrá más cambios de vestuario de BTS en México?

Hasta el momento se desconoce si estos outfits fueron únicamente un guiño para la primera fecha de BTS en México o si se mantendrán durante los tres conciertos. Asimismo, tampoco se sabe si habrá más sorpresas o referencias dedicadas a sus fans mexicanas, ya sea en el vestuario o durante el show.

Lo que sí es un hecho es que la banda ya interpretó dos canciones sorpresa en su primera presentación, Boy In Luv y So What.