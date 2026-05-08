¡Lo lograron! Localizan a fans de BTS del Zócalo para regalarles boletos para el Estadio GNP

La emoción por la visita de BTS a México ha dejado muchas historias; una que rápidamente se hizo viral en redes sociales fue la de Ceci y Sol, una madre e hija que fueron captadas en el Zócalo de la Ciudad de México intentando conocer a la banda tras su visita al Palacio Nacional.

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en redes sociales, se puede observar a las fans de BTS abrazadas y emocionadas por cumplir uno de sus sueños, pues consideraban que esa sería la oportunidad más cercana que tendrían de ver a la banda, ya que no asistirían a los conciertos.

La imagen, que conmovió a las ARMY, llegó hasta una creadora de contenido que pidió ayuda a sus seguidores para tratar de localizarlas y así regalarles un boleto para uno de los tres conciertos que BTS ofrecerá en la Ciudad de México.

Madre e hija fueron captadas en el Zócalo intentando conocer a BTS Cuartoscuro

Army regala a madre e hija que lloraron en el Zócalo boletos para BTS

A través de redes sociales, la creadora de contenido Pao Valencia pidió la ayuda de sus seguidores para encontrar a la madre e hija que protagonizaron la escena en el Zócalo.

Fue horas después que Pao contó que finalmente pudieron encontrar a la mujer y a la niña. Según explicó, logró ponerse en contacto con ellas mediante mensajes en Instagram para darles la noticia de que asistirán al concierto del sábado 9 de mayo de BTS.

"No puedo creer la rapidez con lo que lo logramos. Ya logramos contactarlas, estoy feliz, ya les informé que las vamos a llevar al concierto del sábado. Me hizo llorar con su audio, me dio consentimiento. Una vez más se prueba que ARMY es el fandom más chido de todo el mundo", dijo la mujer.

De acuerdo con el video que compartió la creadora de contenido, fue la misma madre quien se comunicó con ella. Asimismo, contó que le mandó un audio emocionada y agradecida por el gesto que hacía para ella y su hija.

Como era de esperarse, el gesto de Pao Valencia generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que este tipo de acciones son las que realmente deberían hacerse virales, especialmente porque no todas las personas tienen la posibilidad de pagar boletos para ver a sus artistas favoritos, como BTS.

La imagen, que conmovió a las ARMY, llegó hasta una creadora de contenido Redes Sociales

Estas fueron las canciones sorpresa de BTS del 7 de mayo de 2026

BTS ya ofreció el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, y una de las cosas más esperadas por las ARMY fueron las canciones sorpresa. Para este primer show en México, la agrupación sorprendió a sus fans con dos temas especiales que interpretaron después de su éxito Dynamite.

El primero fue Boy In Luv y minutos más tarde, llegó So What. Hasta ahora, se desconoce cuáles serán las siguientes canciones sorpresa para las fechas del 9 y 10 de mayo.