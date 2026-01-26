¿Qué casas aparecen en 'El caballero de los Siete Reinos?

En el universo creado por George R. R. Martin, las casas nobles no son un simple telón de fondo: son el motor de la política, las lealtades y los conflictos que definen cada época de Westeros. El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de HBO Max basada en las novelas cortas de Dunk y Egg, regresa a ese corazón feudal, pero lo hace desde un momento histórico distinto: casi 90 años antes de Juego de Tronos.

La historia se sitúa cuando la Casa Targaryen aún gobierna los Siete Reinos, aunque su poder empieza a mostrar grietas tras las Rebeliones Fuegoscuro. En ese contexto, torneos, juramentos y disputas familiares revelan cómo se tejía el poder antes de la guerra que marcaría a generaciones. Estas son las casas más relevantes que aparecen en El Caballero Errante, el primer relato adaptado por la serie.

Peter Claffey es Sir Duncan el Alto en El Caballero de los Siete Reinos Steffan Hill

Un Westeros dominado por torneos y linajes Casa Targaryen

La dinastía del dragón es el eje del relato. A diferencia de Juego de Tronos, aquí los Targaryen no están al borde de la extinción, sino en la cúspide, aunque divididos internamente. Figuras como el príncipe Baelor Rompelanzas, símbolo del ideal caballeresco, o Maekar Targaryen, un guerrero severo y pragmático, muestran las tensiones dentro de la familia real.

Junto a ellos aparece Aegon, conocido como Egg, un niño que aún no sabe que su destino es sentarse en el Trono de Hierro.

Casa Ashford

Anfitriona del Torneo del Prado de Ashford, esta casa del Dominio no es la más poderosa del reino, pero su posición como organizadora del evento la coloca en el centro del mapa político. El torneo funciona como un punto de encuentro donde se cruzan ambiciones, alianzas y viejas rivalidades entre casas mayores y menores.

Casa Ashford Especial

Casa Baratheon

Representada por Lyonel Baratheon, apodado La Tormenta que Ríe, esta casa ya exhibe el temperamento que la caracterizará décadas después. Lyonel es impulsivo, orgulloso y carismático, una muestra temprana del espíritu guerrero que definirá a los Baratheon en la saga principal.

Daniel Ings es Lyonel Baratheon Steffan Hill

Casa Fossoway

Una de las casas más curiosas del relato. Aquí se origina la famosa división entre la manzana roja y la manzana verde, dos ramas surgidas tras una disputa familiar durante el torneo. Este conflicto aparentemente menor se convierte en un ejemplo perfecto de cómo las ofensas personales pueden transformarse en enemistades heredadas, una constante en Westeros.

Raymun es el primo de Ser Steffon Fossoway Steffan Hill

Casa Tyrell

Los señores del Dominio aparecen con una presencia más discreta que en Juego de Tronos, pero ya ocupan una posición estratégica clave. Su participación recuerda que, incluso cuando no dominan la escena, los Tyrell siempre están observando, tejiendo alianzas y asegurando su influencia a largo plazo.

Otras casas presentes en el torneo

El Prado de Ashford reúne a buena parte de la nobleza de los Siete Reinos. Entre las casas que aparecen se encuentran Lannister, Tully, Dondarrion, Beesbury y Mullendore, cada una aportando caballeros, estandartes y tensiones propias. Su presencia refuerza la idea de que el torneo no es solo un espectáculo, sino un microcosmos político de Westeros.

Un pasado que redefine el futuro de la saga

El Caballero de los Siete Reinos no busca competir con la épica de Juego de Tronos, sino complementarla. Al centrarse en torneos y caballeros errantes, la serie ofrece una mirada más íntima a las casas nobles, mostrando cómo se forjaron rivalidades y reputaciones que aún resonarán décadas después.

Para los fans del universo de Martin, reconocer estos linajes en su etapa previa permite entender mejor por qué Westeros es un territorio donde la historia nunca muere, solo cambia de protagonistas.

