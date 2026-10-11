La Llorona: la leyenda que navega por el canal de Cuemanco y que ningún horrorhead se puede perder

Como un sendero que conducía a una leyenda de antaño, así comenzó la travesía hacia la obra La Llorona del Embarcadero Cuemanco, en Xochimilco. El espectáculo no sólo se enfocó en el terror de la historia, sino también en una tradición transmitida de generación en generación que aún resonaba con el representativo “¡Ay, mis hijos!”.

El viaje comenzó al abordar una colorida trajinera, con la expectación de los 20 tripulantes que subieron con la incertidumbre de que todo podía pasar en la oscuridad del tranquilo canal. En medio de la penumbra, sólo se escuchaban las voces de los asistentes, cuyas miradas permanecían fijas en el lago, mientras el remero, con esfuerzo, dirigía la embarcación e interactuaba ocasionalmente con los pasajeros.

Después de 37 minutos de recorrido, entre el sonido relajante del agua y la naturaleza que envolvió el lugar, los reflectores de la isla iluminaron el camino y dieron la bienvenida a los asistentes. Frente a ellos se alzaba una pirámide de ocho metros de altura, integrada al escenario, donde el público se sumergiría en una atmósfera en la que el entorno y la tensión de la historia parecían fundirse en uno solo.

Las trajineras te ayudan a entrar en el mood sombrío y colonial. Guadalupe Arce

Pasó media hora de espera para que las trajineras ocuparan su lugar hasta quedar alineadas, y la tercera llamada anunció el inicio de la obra. El escenario fue ocupado por danzantes que evocaron la cultura prehispánica y dieron paso a la narrativa de la Conquista española. Así, el bagaje cultural se entrelazó con la leyenda y la historia de México, trazando un recorrido por las raíces de una nación.

Tras la caída de los mexicas, la narrativa mostró el surgimiento de la Nueva España. Entonces apareció Mayra Sierra, actriz y protagonista de la puesta en escena de 2026, quien interpretó a La Llorona y condujo a los presentes por los pasajes inquietantes de esta leyenda, donde el dolor, el misterio y la memoria cobraron vida entre las sombras.

La experiencia incluye un recorrido de poco más de media hora en trajinera para llegar a la representación. Cortesía

Al finalizar la obra, los vítores y aplausos del público para el elenco fueron inmediatos, y estos salieron a agradecer a los asistentes con expresiones de alegría y entusiasmo. Con ello culminó una historia que, lejos del escenario, continúa viva en la memoria colectiva, contada de boca en boca como parte de las tradiciones mexicanas.

La obra está integrada por más de 50 artistas. Con funciones programadas hasta el 22 de noviembre, los viernes, sábados y domingos a las 18:00 y 21:00 horas, es un espectáculo dirigido a todas las edades.

Una terrorífica imagen de La llorona te recibe durante el recorrido. Guadalupe Arce

Los boletos pueden adquirirse a través de Boletia y en el lugar del evento. La experiencia dura aproximadamente tres horas con el recorrido en trajinera, una travesía en la que el agua, la oscuridad y la leyenda se encuentran para mantener viva una de las historias más emblemáticas de México.