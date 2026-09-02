"Nos conocemos de toda la vida", la relación que no conocías de José Eduardo Derbez y Sofía Castro

Ella tiene 29 años, él 34, y para ambos los sets de grabación han sido escenarios familiares desde que nacieron. Sofía Castro y José Eduardo Derbez llevan en el nombre la vocación: es imposible deslindarlos de las luces, las cámaras y la acción. Ella, hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro; él, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Aunque sus apellidos los han ayudado, al final lo que se ve en la pantalla es por mérito propio.

Imaginar a los dos en un mismo proyecto televisivo es como volver a los foros cuando eran chiquitos; es saber que estás trabajando con la persona con la que jugabas de niño y cuyas familias apoyan desde siempre.

Mi papá se enteró ya bien tarde, casi no hablamos de chamba, pero mi mamá desde que le conté, se emocionó mucho porque quiere mucho a Sofi. Nuestras familias se conocen de toda la vida, y eso también es muy bonito. Mi mamá estaba feliz, sobre todo cuando le mandábamos videos, ¿te acuerdas?”, preguntó José Eduardo a Sofía en entrevista con Excélsior.

Sí, mis papás también se emocionaron porque sabían que tenía un reto importante, que era hacer comedia. Que nuestros papás hayan trabajado juntos o estado en el mismo medio y de repente ver a sus hijos salir juntos da nostalgia y es muy bonito. Mis papás adoran a José Eduardo y a toda su familia. Me emocionó mucho estar en este proyecto con él; ya les puse los tres primeros capítulos y les gustaron mucho”, dijo Sofía.

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Sus familias son indiscutiblemente responsables de que ambos siguen los pasos de sus padres, pero eso no significa que su trabajo se deba a un apellido.

Fue en Hotel todo incluido donde Sofía se retó a hacer comedia por primera vez y donde José Eduardo tuvo la oportunidad de desplegar su creatividad para meterle mano al personaje y a diferentes situaciones de la serie.

El guion estaba puesto para que ambos pudieran hacerle un homenaje a sus mamás y ponerle un poco de carrilla a sus propias carreras con frases guiño sobre las telenovelas, los nepobabies o los reality shows.

Frases que dijimos en honor a nuestras mamás”, lanzó José Eduardo entre risas. “A mí me regañaron mucho porque sí le metí mucha mano. De hecho, mi compañero Harold, pobrecito, porque le cambiaba muchísimo las cosas. Llegaba antes que todos para poder hablar con Pitipol y decirle: ‘Piti, mira…’, porque me gusta meterle a todo, no nada más a lo mío, porque para brillar uno tenemos que brillar todos. Muchas veces les mandaba mensajes avisando que le habíamos movido a las escenas. Y eso es lo rico de trabajar con Pitipol Ybarra, porque puedes darle tu punto de vista y construir juntos”.

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Para la mayor de las hijas de Angélica Rivera, Hotel todo incluido representó todo un reto profesional. Aunque Sofía tiene más de 15 años en la televisión, fue esta serie la que la sacó de su zona de confort actoral: por primera vez saldría del melodrama para adentrarse de lleno en la comedia.

Al principio estaba muy by the book y de repente me fui soltando. Todos mis compañeros, en especial Harold y José Eduardo, me arroparon muy bien. Todos en el elenco y el equipo fueron increíbles, como Mónica del Carmen o Luz Aldán.

José Eduardo es súper generoso en el set y ha sido un gran compañero; estuvo muy dispuesto a sacar lo mejor de mí y eso se siente en el set”, confesó Sofía.

Hotel todo incluido sigue la historia de Sebastián (José Eduardo Derbez), un joven cuyo mayor sueño siempre ha sido convertirse en ‘el mejor gerente’. Cuando recibe la oportunidad de dirigir el Hotel Amalaya del Río, un emblemático resort en la montaña que alguna vez vivió sus mejores años, cree que finalmente ha llegado el momento de demostrar todo su talento.

Lo que encuentra es un hotel lleno de encanto, huéspedes inolvidables y un peculiar equipo de colaboradores que pronto se convertirá en parte esencial de su nueva aventura. Entre ellos está Marcela (Sofía Castro), una eficiente y valiente trabajadora que se convertirá en su principal aliada.

Junto a ellos también actúan Harold Azuara (doctor Cástulo Fernández), Mónica del Carmen (Tere), Javier Ibarreche (Ángel), Daniel Bello (Carlos) y Joel Cederberg (Sven, un entusiasta barman sueco).

La química y diversión que se perciben en pantalla son reflejo de la libertad y comunicación que el director mexicano, Pitipol Ybarra, procuró en el set.

Más que la libertad, creo que lo importante es el compromiso y la comunicación que tengas con tu coprotagonista. Siento que eso es fundamental porque son los que jalan la historia. Soy muy afortunado porque mi compañera es Sofía en este mi primer protagónico en una serie de comedia. Siempre tuvimos esa apertura, mucho respeto y nada de egos ni de meterse el pie. Nos conocemos de toda la vida y creo que eso ayudó a que la química se vea tan bonita en pantalla”, señaló José Eduardo.

“La gente a veces no logra ver lo importante que es llevarte bien con tu compañero en el foro para hacer que la magia en pantalla suceda”, agregó Castro, de 29 años.