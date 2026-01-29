"El punk rechaza a la autoridad": Fiddlehead sobre las acciones de EU y ICE

Patrick Flynn se conecta a un Zoom con Excélsior. Tuvimos un tiempo con él para hablar de su carrera en el punk, el hardcore, la situación de Estados Unidos con las redadas antiinmigrantes de ICE y el show que Fiddlehead dará el 14 de febrero en el Foro La Piedad de la Ciudad de México.

Detrás de él se ve un pizarrón; usa lentes para mejorar su visión y una camisa a cuadros, se peina de lado. No se ve su torso, pero seguramente trae fajada la camisa. Se tomó un momento después de su última clase. Es maestro de historia en Estados Unidos, pero su pasión real es el punk y toca actualmente en la banda de hardcore Fiddlehead, donde es el vocalista.

Ahí, arriba del escenario o en el estudio de grabación, es donde siente que es más libre, más aún en una época marcada por la coacción en su país por parte de su gobierno, que utiliza día a día la brutalidad para disuadir a los que no están de acuerdo con sus decisiones.

Su rola más escuchada en Spotify es Million Times, con más de 5 millones de plays. Cortesía Destiny Recordings

“No siento una obligación punk de hablar sobre algo en mis canciones, pero sí siento una obligación con la humanidad de comentar sobre cosas que considero moralmente repugnantes o incorrectas. Me avergüenza el papel que está jugando el gobierno actual de mi país. Al mismo tiempo, me inspiran mucho los ciudadanos en Estados Unidos que están resistiendo lo que consideran medidas tiránicas”, agregó el músico.

“El espíritu del punk, en general, promueve una actitud de rechazo a la autoridad, y eso está muy dentro de mí. Lo que eso significa es que camino por el mundo y, si tengo algo que decir, no es porque me sienta presionado por el punk a decirlo, sino porque quiero decirlo, porque quiero hacerlo”, contó Patrick.

Con Fiddlehead ha editado los discos Springtime and Blind (2018), Between the Richness (2021) y Death is Nothing To Us (2023), pero antes tuvo un grupo que cimentó el camino para que bandas como Drain, Turnstile y más que ahora gozan del mainstream se colocaran en ese sitio: Have Heart, que tiene un álbum que marcó el underground, The Things We Carry (2006).

El supergrupo está formado por integrantes de Have Heart, Basement, Nuclear Age y Big Contest. Cortesía Destiny Recordings

De fondo lo interrumpió un ruido: es la bocina del director de su escuela que anuncia a sus alumnos dónde deben reunirse después de clases; Patrick sólo sonrió. Tras él hay una bandera de Estados Unidos desplegada en lo alto del aula, encima del pizarrón; parece no haber nada más importante, pero del otro lado, en los estantes, se ven imágenes de los nativos norteamericanos; también importan las raíces en sus lecciones.

Se maneja con esa dicotomía: por un lado, está orgulloso de su país, pero por el otro, no comparte ese nacionalismo que hoy tiene como saldo muertos y desplazados en distintos estados.

“Nunca es blanco o negro conmigo, suelo seguir mi propio camino. La administración de Trump se está comportando de una manera cruel a nivel mundial. Él y su gobierno hablan como si estuviéramos en la política de poder imperialista del siglo XIX. No soy ajeno al pasado de apropiación brutal de tierras, pero también es cierto que había una trayectoria positiva, y Trump parece estar revirtiendo todo hacia una mentalidad burda”, expresó.

Desde que comenzó Fiddlehead, sus canciones han abordado dos temáticas principales: la muerte y el amor. Este segundo, siente, es ahora el más importante.

“Mi música sí es una forma de resistir lo que nos pasa, pero no de manera explícita o directa. La protesta corporal importa, pero también importa conservar el espíritu de la alegría. La música es una forma maravillosa de reunir a las personas y de fomentar tanto la individualidad como un sentido de comunidad”, aseguró.

Él y su banda visitarán México con esa premisa el próximo 14 de febrero en el Foro La Piedad de la colonia Nápoles. En el cartel ya puede verse a un Patrick desaliñado, gritando; cuenta que siente que esta visita le permitirá abrir más su panorama.

“Ahora estoy mirando un poco más hacia afuera, hacia la vida de otras personas. Antes tendía a escribir de una forma más personal, ahora me estoy moviendo hacia historias que provienen de la vida de otros y que pueden conectar de manera universal”, concluyó.

