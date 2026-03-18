Bárbara Mori revela su lucha contra el alcoholismo tras el éxito de Rubí

Detrás del brillo, el glamour y el éxito rotundo que marcó a Bárbara Mori tras protagonizar Rubí, se escondía una historia profundamente distinta. A más de dos décadas de aquel fenómeno televisivo, la actriz ha decidido hablar con total honestidad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra el alcoholismo y la depresión.

¿Qué dijo Bárbara Mori?

En 2004, su rostro estaba en todas partes. Convertida en un ícono de la televisión latinoamericana, Mori alcanzó lo que muchos consideran el “éxito total”: fama internacional, reconocimiento y estabilidad económica. Sin embargo, esa imagen de plenitud contrastaba con una realidad interna mucho más compleja.

Tenía todo lo que se supone que debes tener para ser feliz, pero estaba vacía por dentro”, ha confesado en distintas ocasiones.

Para la actriz, la rutina en los foros de grabación no era motivo de satisfacción, sino una carga emocional difícil de sobrellevar. Lejos de las cámaras, su día a día se volvía un reto. La propia Mori ha recordado que, en repetidas ocasiones, se refugiaba en su camerino para llorar.

Me miraba al espejo y no sabía cómo lidiar con lo que sentía”, relató. Ante esa falta de herramientas emocionales, comenzó a recurrir al alcohol como una vía de escape.

A pesar de la fama y el dinero, la actriz se sentía vacía emocionalmente. IMDb

Bárbara Mori habla de su alcoholismo

Ese consumo, lejos de aliviar su dolor, terminó por agravar su estado emocional. La presión de la industria, el ritmo de trabajo y la exposición mediática fueron factores que la llevaron a un punto límite.

Lo más impactante de su testimonio es la claridad con la que reconoce que, pese a tenerlo todo, se sentía completamente desconectada de sí misma. Pero su historia no comienza ahí. La actriz también ha compartido que su infancia estuvo marcada por experiencias difíciles que influyeron profundamente en su vida adulta.

Su rutina en los foros de televisión se convirtió en un tormento personal. Mezcalent

Creció en un entorno familiar complicado, con un padre alcohólico y violento, lo que dejó huellas emocionales que, con el tiempo, se reflejaron en sus propias conductas.

Repetí patrones que vi en casa”, ha admitido, al explicar cómo el enojo, la frustración y la falta de comprensión emocional la llevaron a tomar decisiones autodestructivas durante su juventud.

Entre ellas, el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias como una forma de evadir lo que sentía.

Su historia está marcada por una niñez con violencia y abandono. IG delamori

Bárbara Mori revela cómo superó sus adicciones

El punto de quiebre llegó precisamente en la cima de su carrera. Durante las grabaciones de Rubí, Mori tuvo una revelación que cambiaría su vida. En medio de esa sensación de vacío, entendió que algo no estaba bien y que debía enfrentar su realidad.

Dije: ‘Esto no puede seguir así, tengo que hacer algo diferente’”, recordó.

Durante las grabaciones de Rubí, tocó fondo y decidió cambiar. IMDb

Fue entonces cuando decidió dejar el alcohol y comenzar un proceso profundo de introspección. Este camino incluyó terapia, meditación y un trabajo constante para sanar las heridas del pasado.

Con el tiempo, la actriz logró transformar su manera de ver la vida. Aprendió a encontrar su valor desde el interior y no en la validación externa. Este cambio no solo le permitió superar sus adicciones, sino también construir una relación más sana consigo misma.

Hoy, a sus 48 años, Bárbara Mori se muestra como una mujer distinta: consciente, resiliente y comprometida con su bienestar emocional. Su testimonio no solo revela el lado menos visible de la fama, sino que también abre una conversación necesaria sobre la salud mental y las adicciones.