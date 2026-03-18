Christina Aguilera recorre el museo de Frida Kahlo en su visita a México; "un espacio  inspirador"

Christina Aguilera visitó las instalaciones del Museo Frida Kahlo y durante su recorrido por el recinto, la cantante participó en el protocolo de registro del recinto. Aguilera redactó un mensaje en el libro de visitas del museo.

La administración del Museo Frida Kahlo difundió el texto escrito por la cantante mediante una publicación en la plataforma Instagram. El mensaje original incluye referencias a las instalaciones físicas del inmueble y a la biografía de la pintora mexicana.

"Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina", indica el texto plasmado por la artista. La frase "Viva la vida" corresponde al título de la última pintura realizada por Kahlo antes de su deceso.

En redes sociales, la cuenta del museo de Frida Kahlo compartió un comunicado adjunto a la fotografía del libro de firmas. La institución indicó que las palabras de la cantante resumen la experiencia general de los asistentes al espacio. El texto institucional señala que el lugar propicia un encuentro directo con la obra de Kahlo.

El comunicado del museo añade que la exhibición de estos objetos personales genera reacciones en los visitantes de diversas procedencias. Los registros de taquilla documentan el ingreso diario de turistas nacionales y extranjeros a las instalaciones de La Casa Azul.

Christina Aguilera compartió un mensaje en el museo de Frida Kahlo Especial

La Casa Azul, el museo casa de Frida Kahlo

La propiedad ubicada en Coyoacán funcionó como la residencia principal de la familia Kahlo desde principios del siglo XX. El inmueble albergó a Frida Kahlo durante la mayor parte de su vida, incluyendo sus años de matrimonio con el muralista mexicano Diego Rivera.

Tras el fallecimiento de la pintora en el año 1954, Rivera organizó la donación de la propiedad y su contenido. El objetivo de esta cesión legal consistió en establecer un espacio museográfico abierto al público. El recinto inauguró sus operaciones formales bajo esta modalidad en el año 1958.

El mensaje de Christina Aguilera Especial

El acervo permanente del museo incluye pinturas originales, bocetos y material fotográfico del archivo familiar. La colección también expone objetos de uso cotidiano, instrumental médico, prendas de vestir tradicionales y piezas de arte popular mexicano coleccionadas por la pareja de artistas.

La visita de Christina Aguilera a la capital mexicana ocurre en el contexto de sus actividades profesionales en el país.