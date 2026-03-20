A un mes de la muerte de su hermana, Edith Márquez habló frente a cámaras sobre cómo ha vivido este proceso personal, dejando ver una etapa marcada por el duelo, pero también por la necesidad de continuar con su vida profesional.

La pérdida, ocurrida el pasado 4 de febrero de 2026, sigue siendo reciente para la cantante, quien aseguró que, aunque el dolor permanece, ha encontrado en su familia y en su trabajo una forma de sobrellevar el momento.

Así enfrenta el duelo tras la pérdida de su hermana

Durante un encuentro con medios, Edith Márquez fue clara al describir su estado actual:

“Pues con mucho dolor, pero la vida tiene que continuar”, expresó.

La cantante explicó que este proceso no solo le corresponde a ella, sino a toda su familia, quienes han tenido que adaptarse a la ausencia en conjunto.

“Es un momento difícil para todos, pero estamos unidos”, señaló.

“El proceso más difícil de mi vida”: Edith Márquez confiesa cómo vive el duelo por su hermana Cuartoscuro

La despedida que le dio tranquilidad

Uno de los aspectos que más destacó fue haber podido despedirse de su hermana antes de su fallecimiento.

“Nos pudimos decir todo lo que nos amábamos”, compartió.

También dejó ver que ese momento quedó como uno de los recuerdos más importantes dentro de esta etapa, al poder cerrar ese vínculo desde lo emocional.

El escenario, parte de su proceso

A pesar del momento que atraviesa, la cantante ha continuado con sus presentaciones, incluyendo su reciente participación en un palenque, donde se le vio conmovida en varios momentos del show.

Lejos de verlo como una obligación, explicó que el escenario cumple una función importante en su vida:

“El escenario siempre es una gran terapia”, afirmó.

Ahí, dijo, logra desahogarse y sentir de cerca el apoyo del público, algo que ha sido constante desde que se dio a conocer la noticia. Incluso, agradeció los mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores en estos días.

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Su familia, un apoyo constante

Al referirse a sus padres, Edith Márquez explicó que el impacto ha sido especialmente fuerte para ellos.

“Perder a un hijo no es algo natural”, comentó.

Aun así, destacó la fortaleza con la que han enfrentado la situación, manteniéndose cercanos y acompañándose en este proceso.

En sus palabras, el entorno familiar ha sido clave en estas semanas, en las que han tenido que reorganizar su día a día tras la pérdida.

Más allá de este momento personal, Edith Márquez mantiene una carrera activa dentro de la música regional mexicana, con presentaciones constantes en distintos escenarios del país.

Su reciente aparición en un palenque, semanas después de la pérdida, la mostró de vuelta en el escenario, combinando su actividad profesional con un momento personal que sigue presente.

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¿Quién es Edith Márquez?

Edith Márquez es una cantante y actriz mexicana con una trayectoria consolidada dentro de la música regional y el pop en español. Inició su carrera desde muy joven en televisión, pero alcanzó mayor reconocimiento tras formar parte del grupo Timbiriche en la década de los 80.

Con el paso de los años, desarrolló una carrera como solista que la posicionó como una de las voces más constantes dentro del regional mexicano, destacando por sus interpretaciones en vivo y su presencia en escenarios como palenques y teatros.

A lo largo de su carrera ha lanzado múltiples producciones discográficas y se ha mantenido vigente con giras y presentaciones en todo el país, consolidando una base de seguidores que la ha acompañado durante décadas.