Muere Lily Márquez, hermana de Edith Márquez, de cáncer de mama

Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció luego de una batalla prolongada contra el cáncer que en sus últimas etapas se agravó por metástasis.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por familiares cercanos, entre ellos su hijo, el actor José Camar, quien en semanas previas había hecho público el estado de salud de su madre y solicitado apoyo económico para intentar nuevas alternativas de tratamiento.

Una enfermedad que se agravó en los últimos meses

De acuerdo con la información compartida por la familia, Lily Márquez fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que con el paso del tiempo derivó en metástasis hacia huesos y médula ósea.

Jose Camar se despidió de su madre en una serie de fotos en Instagram

El avance del padecimiento obligó a suspender los esquemas de quimioterapia, luego de que los médicos determinaran que ya no existían opciones viables dentro de los tratamientos convencionales.

Semanas antes de su fallecimiento, su hijo difundió un video en redes sociales donde explicó la situación médica y pidió apoyo para costear terapias alternativas y cuidados paliativos. El mensaje generó una ola de solidaridad entre seguidores, amigos y público en general, aunque el deterioro de salud avanzó rápidamente.

El mensaje de despedida de su hijo

Tras confirmarse el fallecimiento, José Camar compartió un mensaje de despedida dedicado a su madre, en el que expresó el vínculo cercano que mantenían y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció”.

Jose Camar compartió una serie de fotografías con su madre

El actor también agradeció a las personas que colaboraron en la campaña de recaudación de fondos y enviaron mensajes de aliento durante los meses más complejos de la enfermedad.

La recaudación para tratamientos

Ante la suspensión de la quimioterapia, la familia abrió una página de donativos en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir recursos para cubrir:

Tratamientos alternativos

Cuidados paliativos

Gastos hospitalarios

Medicamentos especializados

El llamado buscaba extender la esperanza de vida de Lily Márquez y mejorar su calidad de vida en la etapa final del padecimiento.

En mensajes difundidos durante ese periodo, la propia Lily expresó su deseo de continuar luchando, motivada principalmente por su hijo y su familia