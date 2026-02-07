Luto en la familia de Edith Márquez: José Camar confirma la muerte de su padre

La tragedia volvió a tocar la puerta de la familia de Edith Márquez. Esta vez, el golpe ha sido doble. El actor José Camar, sobrino de la cantante, confirmó el fallecimiento de su padre apenas días después de haber anunciado la muerte de su madre.

La noticia ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores, amigos y figuras del espectáculo han expresado su solidaridad ante una pérdida que parece no dar tregua.

La muerte de su madre: una lucha contra el cáncer

Fue el pasado 4 de febrero cuando José Camar compartió con sus seguidores uno de los mensajes más difíciles de su vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor confirmó que su madre había fallecido tras una dura batalla contra el cáncer de mama con metástasis, enfermedad que enfrentó durante un tiempo.

Días antes, la familia había recurrido a las redes sociales para pedir apoyo y oraciones, mostrando la gravedad del estado de salud de la hermana de Edith Márquez, cuyo diagnóstico había complicado rápidamente su calidad de vida. El mensaje de despedida publicado por José reflejaba no solo el dolor de la pérdida, sino el profundo vínculo que mantenía con ella, a quien describía como uno de sus mayores pilares emocionales y profesionales.

La noticia no pasó desapercibida, especialmente por la cercanía del joven actor con Edith Márquez, quien siempre ha sido reservada con su vida privada, pero muy cercana a su familia.

Una segunda despedida que nadie esperaba

Cuando el duelo por su madre aún estaba fresco, una nueva tragedia sacudió al actor. Este viernes 6 de febrero, José Camar volvió a utilizar Instagram para confirmar el fallecimiento de su padre, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Acompañado de un carrusel de fotos familiares, el actor compartió un mensaje profundamente emotivo, donde describió a su padre como su “mayor ejemplo a seguir”, su “guía”, su “héroe” y su “modelo de vida”. En el texto, José expresó que la situación parecía una “terrible pesadilla”, dando cuenta del shock emocional que vive tras perder a ambos padres en tan poco tiempo.

El mensaje cerró con un recuerdo íntimo y cotidiano, un detalle que humanizó aún más el duelo y tocó fibras sensibles entre quienes leyeron la publicación.

Edith Márquez, envuelta nuevamente en el luto

Aunque Edith Márquez no ha emitido un pronunciamiento público extenso, la noticia de la muerte de su cuñado ha puesto nuevamente a la cantante en el centro de la conversación. La pérdida de su hermana y ahora de su cuñado representa un golpe directo a su núcleo familiar, en un contexto ya marcado por el dolor.

Fans de la artista han llenado sus redes sociales con mensajes de apoyo, reconociendo no solo su trayectoria musical, sino la fortaleza que ha mostrado frente a situaciones personales complejas.

Un momento de profundo silencio y acompañamiento

Por ahora, la familia de Edith Márquez y José Camar atraviesa un proceso de duelo que requiere tiempo, silencio y acompañamiento. La doble pérdida ha dejado una huella imborrable, no solo en su entorno más cercano, sino también entre quienes siguen de cerca sus carreras y sus historias de vida.

Mientras tanto, los mensajes continúan llegando, recordando que, incluso en medio del dolor, el cariño colectivo puede convertirse en un pequeño alivio ante una tragedia que nadie debería enfrentar solo.

