Gala Montes revela que su mamá registró su nombre artístico sin avisarle; "logré recuperarlo"

Gala Montes ha vuelto a hablar de uno de los problemas que ha enfrentado con su mamá, Crista Montes, con quien desde hace tiempo mantiene una relación complicada. Esta vez, la actriz compartió una noticia que tiene que ver con su carrera y con algo que la ha acompañado desde que comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo.

La también cantante ha estado involucrada en varias polémicas familiares, especialmente después de que en 2024 hiciera públicas las diferencias que tenía con su madre, quien durante varios años también se encargó de manejar su carrera artística.

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Aunque ambas se encuentran distanciadas, Gala volvió a mencionar a su mamá en una publicación de Instagram, en la que habló de una situación que comenzó cuando apenas tenía 18 años y que, después de mucho tiempo, finalmente pudo resolver.

Gala Montes recupera su nombre artístico; su mamá lo registró sin que ella supiera

Fue a través de sus redes sociales que Gala Montes anunció que finalmente recuperó su nombre artístico, después de que este permaneciera registrado a nombre de su madre durante ocho años.

IG sargentomatute

De acuerdo con lo que contó, todo comenzó en 2018, cuando cumplió 18 años. En ese momento, su mamá registró el nombre de Gala Montes sin informarle, por lo que la actriz aseguró que desconocía lo que había ocurrido.

“En 2018, cuando cumplí 18 años, mi nombre artístico, Gala Montes, fue registrado a nombre de mi mamá sin que yo lo supiera. Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”, informó.

Además de contar lo ocurrido, Gala explicó que su intención al compartir esta experiencia no era iniciar otra discusión pública con su madre ni generar comentarios negativos en su contra.

IG galamontes

“Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina, y porque a veces cuesta mucho trabajo reconocer que alguien de quien esperabas protección también puede vulnerar tus derechos”, señaló.

En su mensaje, la actriz también habló sobre la importancia de poner límites dentro de la familia, pues considera que tener un lazo de sangre con alguien no significa que esa persona pueda decidir sobre tu vida.

“Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño. Y que hayas guardado silencio durante años no significa que no haya pasado”.

IG: Crista Montes

Gala Montes celebra haber recuperado su nombre artístico

Después de explicar cómo ocurrió el registro de su nombre, la actriz dejó claro que no considera lo sucedido como una forma de ganar una batalla contra su madre.

Por el contrario, mencionó que lo más importante para ella es haber recuperado la posibilidad de decidir sobre algo que le pertenece y que forma parte de su carrera.

“Estoy celebrando haber recuperado algo que me pertenece y haber podido decidir por mí misma”, aseveró.

Foto: Captura de pantalla ViX

La cantante también quiso enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones parecidas, especialmente a las personas que han tenido dificultades para tomar sus propias decisiones o que buscan alejarse de conflictos familiares.

“Comparto esta parte de mi historia porque sé que hay personas que todavía están intentando recuperar su voz, su libertad o el derecho a construir una vida propia. Ojalá nunca tengan que luchar por recuperar algo que jamás debieron perder”, concluyó.

¿Por qué Gala Montes está distanciada de su mamá?

Los problemas entre Gala Montes y Crista Montes se hicieron públicos en 2024, cuando la actriz realizó una transmisión en vivo para hablar sobre las diferencias que tenía con su madre.

Durante varios años, Crista no solo estuvo presente en la vida de su hija, también trabajó como su mánager y se encargó de distintos asuntos relacionados con su carrera.

IG sargentomatute

Sin embargo, la relación entre ambas terminó por deteriorarse y Gala decidió hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo.

En aquella transmisión, la actriz acusó a su mamá de haberla afectado emocionalmente y aseguró que también existían problemas relacionados con el dinero.