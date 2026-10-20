¿Jay-Z dará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027? Esto se sabe

Jay-Z es uno de los raperos más reconocidos de la industria musical y, aunque lleva varios años sin lanzar un disco como solista, su nombre sigue siendo importante dentro del mundo del entretenimiento. Ahora, el esposo de Beyoncé vuelve a llamar la atención por la posibilidad de participar en el medio tiempo del Super Bowl.

Cada año, el Super Bowl no solamente reúne a los aficionados del futbol americano, también a quienes esperan ver el espectáculo de medio tiempo, en el que grandes artistas interpretan sus canciones más famosas frente a millones de espectadores.

Para la edición de 2027, las especulaciones sobre quién será el encargado de ponerle música al evento ya comenzaron. Aunque se han mencionado varios nombres, recientemente surgió información que apunta a que el protagonista podría ser Jay- Z.

¿Jay-Z dará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

Un nuevo reporte ha colocado a Jay-Z como el posible artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se realizará en 2027.

La información fue dada a conocer por el medio Puck News, que señaló que varias fuentes apuntan a que el rapero sería el elegido para presentarse durante el descanso del partido.

Jay Z Foto: Getty Images

Esta posibilidad ha llamado la atención porque, desde hace varios años, el cantante ha participado en la elección de los músicos que forman parte del evento, aunque hasta ahora no había sido anunciado como protagonista.

Por el momento, la NFL no ha confirmado que Jay-Z vaya a presentarse en el Super Bowl 2027, por lo que habrá que esperar a que se realice un anuncio oficial para saber si finalmente será el encargado del espectáculo.

¿Por qué Jay-Z elige a los artistas del Super Bowl?

La relación del músico con el Super Bowl comenzó a tomar mayor importancia en 2019, cuando su empresa de entretenimiento, Roc Nation, firmó un acuerdo con la NFL.

Jay-Z en el Super Bowl

Desde entonces, la compañía colabora con la liga de futbol americano en la selección de los artistas que participan en el espectáculo de medio tiempo, así como en otros proyectos relacionados con la música y el entretenimiento.

Esto significa que Jay-Z ha tenido un papel importante detrás de uno de los conciertos más esperados del año, aunque no necesariamente es el único que toma las decisiones.

¿Beyoncé podría acompañar a Jay-Z en el Super Bowl 2027?

Otra de las dudas que han surgido ante la posible presentación del rapero es si su esposa, Beyoncé, podría acompañarlo durante el espectáculo de medio tiempo.

La cantante ya conoce muy bien este escenario, pues en 2013 fue la encargada de protagonizar el show, en el que también se reunió con sus compañeras de Destiny's Child, Kelly Rowland y Michelle Williams.

Tres años después, en 2016, volvió a presentarse en el Super Bowl, esta vez como invitada especial de Coldplay, en un espectáculo en el que también participó Bruno Mars.

Por esta razón, no sería extraño que los seguidores de ambos artistas quisieran verlos juntos durante el evento de 2027, especialmente porque a lo largo de sus carreras han colaborado en diferentes canciones.

Capital Pictures/ Grosby Group

Además de la intérprete de Single Ladies, también han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que Jay-Z invite a otros artistas relacionados con Roc Nation.

Entre los nombres que podrían ser considerados se encuentran Rihanna, J. Cole, Megan Thee Stallion, A$AP Rocky y Alicia Keys, aunque ninguno ha sido confirmado.

¿Qué otros artistas podrían presentarse en el Super Bowl 2027?

Durante los últimos meses, diferentes cantantes han sido mencionados como posibles protagonistas del espectáculo de medio tiempo, principalmente por sus recientes proyectos musicales y sus agendas de conciertos.

Harry Styles es uno de los famosos que ha aparecido entre los posibles candidatos. El exintegrante de One Direction tiene previsto terminar las presentaciones de su gira Together Together de 2026 el próximo 13 de diciembre.

Harry Styles Foto: IG @harrystyles

Después de esa fecha, el británico tendrá una pausa antes de regresar a los escenarios en abril de 2027, por lo que algunos consideran que el Super Bowl podría ser una buena oportunidad para presentarse ante millones de personas.

Otro nombre que ha llamado la atención es el de Miley Cyrus, quien recientemente regresó a los escenarios con una serie de conciertos en el Hollywood Bowl.

A la lista también se suma Justin Bieber, quien volvió a colocarse entre los artistas más comentados después de encabezar el festival Coachella a principios de 2026.