El conmovedor momento en que Harry logró superar la muerte de su madre: “Ella quería esto”

A casi tres décadas de la muerte de la princesa Diana, el príncipe Harry volvió a compartir uno de los capítulos más dolorosos de su vida y reveló cómo logró reconciliarse con la pérdida de su madre.

¿Cómo logró el príncipe Harry superar la muerte de Lady Di?

En una conversación íntima, el duque de Sussex reconoció que durante años creyó que mantenerse triste era una manera de demostrar cuánto la extrañaba, hasta que comprendió que ser feliz no significaba traicionar su memoria.

El príncipe Harry compartió una de sus confesiones más íntimas sobre la muerte de su madre, la princesa Diana, y reveló cómo durante años creyó que debía permanecer triste para demostrar cuánto la extrañaba. AFP

Ella simplemente quería que yo fuera feliz”, explicó Harry al recordar la conclusión que transformó su manera de entender el duelo.

Para el esposo de Meghan Markle, aceptar esa idea representó un cambio profundo que le permitió mirar su historia desde otra perspectiva y recuperar una conexión con Diana que durante mucho tiempo estuvo marcada por el dolor.

Las confesiones forman parte de Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, una clase de MasterClass en la que conversa con Mary-Frances O’Connor, neurocientífica especializada en el duelo y sus efectos emocionales y físicos.

El príncipe Harry confesó que se sentía culpable de ser feliz sin Diana

La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Harry tenía apenas 12 años y su hermano, el príncipe William, 15. Desde entonces, la pérdida de su madre se convirtió en una experiencia que marcaría su vida personal.

El príncipe Harry reconoció que llegó a sentirse culpable por disfrutar de la vida sin Diana. Con el tiempo, comprendió que sanar emocionalmente no significaba traicionar su memoria, Reuters / Grosby

Durante la charla, el duque de Sussex admitió que durante mucho tiempo reprimió sus emociones y llegó a asociar la tristeza con la lealtad hacia Diana.

Durante mucho tiempo estuve emocionalmente insensible, en gran medida porque me sentía desleal y culpable ante la posibilidad de ser feliz y disfrutar de la vida sin ella”, compartió.

Harry explicó que esa idea le impedía permitirse momentos de alegría, pues sentía que debía continuar sufriendo para demostrar cuánto extrañaba a su mamá. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que el vínculo con ella no dependía de permanecer atrapado en el dolor.

El proceso terapéutico también le ayudó a reconocer cuánto se había desconectado de sus recuerdos. Incluso llegó a tener dificultades para recordar la risa de Diana y algunos detalles de su apariencia.

¿Qué ayudó a Harry a recuperar los recuerdos de su madre?

Uno de los momentos más reveladores de la conversación fue cuando Harry relató cómo un terapeuta le propuso utilizar el perfume de su madre para reconectarse con experiencias de su infancia.

El esposo de Meghan Markle reveló que durante años experimentó una desconexión emocional que le impedía recordar algunos detalles de su madre, incluida su risa. Grosby

Fue como si me transportara a otra época”, recordó.

El aroma le permitió acercarse a recuerdos que había mantenido alejados durante años y que, según describió, permanecían detrás de una barrera emocional construida para protegerse del sufrimiento.

La explicación tiene una base científica. El olfato mantiene conexiones estrechas con regiones cerebrales relacionadas con la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala. Por ello, determinados aromas pueden despertar recuerdos asociados con personas y momentos significativos.

La terapia representó un punto de inflexión para el príncipe Harry, quien descubrió que no necesitaba aferrarse a la tristeza para conservar el vínculo con su madre. Reuters

Harry también habló de cómo intentó escapar de sus sentimientos durante su juventud. Su paso por el Ejército británico le ofreció disciplina, estructura y un sentido de pertenencia, aunque reconoció que esa etapa no resolvió el dolor que llevaba consigo.

Tras regresar de su segundo despliegue en Afganistán, comenzó a experimentar dificultades emocionales que afectaron su vida cotidiana, incluidos ataques de pánico y una intensa sensación de angustia en situaciones aparentemente ordinarias.

Así ayudó la terapia al príncipe Harry con el recuerdo de Lady Di

Con el tiempo, la terapia, su vida familiar y el trabajo humanitario se convirtieron en elementos importantes para comprender su historia. Harry reconoció que hoy encuentra motivación en la posibilidad de mantener vivo el legado de Diana a través de causas relacionadas con la salud mental, la inclusión y el apoyo a personas vulnerables.

El príncipe Harry también explicó cómo el legado humanitario de Diana continúa inspirando su trabajo. Reuters

Los Juegos Invictus, impulsados por él para apoyar a militares heridos, lesionados o enfermos, son una de las expresiones más visibles de ese compromiso.

Hay una parte de mí que lleva a mi mamá dentro y que, en última instancia, me da energía para el trabajo que hago”, expresó.

La conversación también recuerda que el duelo no necesariamente desaparece con el paso del tiempo: puede transformarse y convivir con la felicidad. Para Harry, comprender que su madre habría querido verlo disfrutar de la vida fue el paso que le permitió dejar de interpretar la alegría como una forma de deslealtad.

Casi 30 años después de la muerte de Diana, el príncipe continúa construyendo su propia historia sin renunciar al vínculo que siente con ella. Ahora, su recuerdo no representa únicamente una ausencia dolorosa, sino también una fuente de inspiración para la vida que comparte con Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet.