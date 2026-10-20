Muere el actor Carlos Miguel Suárez Soto, villano de 'Soñadoras'; esto se sabe de su fallecimiento

El actor de importantes producciones de telenovelas en las décadas de los 80 y 90, Carlos Miguel Suárez Soto, falleció. La noticia fue dada a conocer por uno de sus amigos y actores en aquella etapa, Roberto Tello "El Koreano", con quien protagonizó diversas telenovelas.

“Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero Poncho”, escribió “El Koreano” en un video en su cuenta en Instagram.

¿De qué murió Carlos Miguel Suárez Soto?

Hasta el momento, ni la familia ni sus allegados han revelado las causas oficiales del deceso, información que se espera conocer en los próximos días. La trayectoria de un villano

La carrera artística de Carlos Miguel Suárez Soto estuvo fuertemente ligada a las telenovelas protagonizando papeles en Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Volver a empezar, Amigas y rivales, Muchachitas y Las vías del amor.

Sin embargo, su papel más importante fue el de “Poncho” en la telenovela Tú y yo (1996), donde compartió créditos con Maribel Guardia, Joan Sebastian, Itati Cantoral, entre otros.

A lo largo de su trayectoria también colaboró en Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, que fue su última aparición en la televisión en el 2018.

Posterior a ello y, como una forma de generar ingresos, el actor se dedicó a vender tacos en la calle. Su primer negocio estaba relacionado con tacos de canasta para después vender otros alimentos como tortas y tacos de guisado, esto ante la falta de llamados para protagonizar papeles en la televisión.

Un secuestro que marcó su vida

La salud y vida personal de Carlos Miguel Suárez Soto cambió cuando fue víctima de un secuestro en la Ciudad de México en el 2012, donde estuvo cuatro días en cautiverio, tiempo en el que sufrió violencia física con secuelas en los tendones en la mano así como en su dentadura.

Dado que los secuestradores le informaron que tenían información de sus hijas y lo amenazaron con tomar represalias decidió no denunciar. Varios de sus compañeros consideraron que ese hecho marcó su carrera artística, la cual ya no pudo desarrollar de la misma forma por el daño físico y emocional.