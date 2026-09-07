“Una temporada es perfecta”: Nicolas Cage rompe el silencio tras la sorpresiva cancelación de Spider-Noir

Tener buenas críticas y 11 nominaciones al Emmy no fue suficiente para garantizar el futuro de Spider-Noir. La serie protagonizada por Nicolas Cage no tendrá una segunda temporada y el actor ya habló sobre la decisión de Prime Video de terminar la historia.

¿Qué dijo Nicolas Cage sobre la cancelación de Spider-Noir?

Nicolas Cage tomó la noticia con tranquilidad y dejó claro que está conforme con la historia que alcanzaron a contar durante la primera temporada.

“Para mí, una temporada es perfecta, ya que dije lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y pop-art”, expresó el actor en un comunicado enviado a Deadline.

Cage cerró su mensaje con “Hacia adelante, hacia arriba, hacia adentro”, sin mostrar inconformidad con la decisión de terminar la serie.

Su postura tampoco resulta completamente inesperada. Antes de que se conociera la cancelación, el actor ya había hablado sobre la posibilidad de que Spider-Noir terminara después de su primera entrega.

Durante una entrevista con Variety alrededor del estreno, Cage aseguró que el equipo había conseguido lo que buscaba independientemente de una posible renovación.

“Ocurra o no, todos logramos lo que nos propusimos, y funciona por sí solo”, señaló entonces.

La primera temporada fue desarrollada de forma que la mayor parte de su historia tuviera un cierre, por lo que la cancelación no deja una trama principal sin resolver a la espera de nuevos episodios.

Nicolas Cage protagonizó Spider-Noir para Prime Video. Prime Video

¿Por qué Spider-Noir fue cancelada?

Spider-Noir terminó oficialmente después de una sola temporada. Prime Video y MGM+ decidieron no renovar la serie, pese a que se convirtió en una de las producciones de la plataforma con mayor presencia entre las nominaciones al Emmy de este año.

Hasta el momento, no se ha informado una razón oficial detrás de la cancelación, por lo que no se puede atribuir la decisión a la audiencia, presupuesto u otro factor específico.

La noticia llama la atención por los números que consiguió la producción. Durante sus primeras seis semanas, la serie acumuló 2 mil 600 millones de minutos de reproducción.

También tuvo una buena recepción entre quienes la vieron. En Rotten Tomatoes, la primera temporada alcanzó un 92% de aprobación por parte de la crítica y 90% entre el público.

A esto se sumaron 11 nominaciones al Emmy, la mayor cantidad conseguida por una producción de Prime Video en 2026.

La serie aparece en categorías relacionadas con fotografía, diseño de producción, títulos, edición y mezcla de sonido, coordinación de dobles y composición musical, entre otras áreas.

Pese a estos resultados, la plataforma decidió no continuar con una segunda temporada.

Spider-Noir fue cancelada después de una temporada. X @DiscussingFilm

¿De qué trata Spider-Noir?

La serie está basada en Spider-Man Noir, una versión del personaje de Marvel Comics que lleva las historias del héroe arácnido hacia el ambiente de las películas detectivescas.

La producción se desarrolla en la Nueva York de la década de 1930 y tiene como protagonista a Ben Reilly, un investigador privado que debe enfrentarse a su pasado mientras se convierte en el único superhéroe de la ciudad.

Para Nicolas Cage, el proyecto también representó algo nuevo dentro de su carrera. Aunque cuenta con décadas de experiencia en cine, Spider-Noir fue su primer papel regular en una serie de televisión.

El actor ya conocía al personaje antes de protagonizar la producción. Cage prestó su voz a Spider-Man Noir en Spider-Man Into the Spider-Verse, estrenada en 2018.

La serie, sin embargo, le permitió construir una versión propia en acción real y combinar al personaje de Marvel con algunas de sus referencias del cine clásico.

Prime Video decidió no renovar Spider-Noir para una temporada 2. X @DiscussingFilm

Nicolas Cage recurrió al cine de los años 30 y 40

Para interpretar a su personaje, Cage decidió mirar hacia la misma época en la que se desarrolla Spider-Noir.

El actor contó a Deadline que revisó películas de los años 30 y 40 para estudiar la manera en que hablaban e interpretaban los actores de aquella época.

Entre sus referencias estuvo el director Howard Hawks, de quien tomó como inspiración la velocidad con la que los personajes podían mantener una conversación.

También recurrió a Double Indemnity, película de 1944 protagonizada por Fred MacMurray y Barbara Stanwyck.

Cage explicó que buscaba recuperar algunos gestos y formas de hablar del cine clásico para después mezclarlos con el universo de Spider-Man.

La estética también fue una parte importante de la propuesta. Spider-Noir se estrenó con la posibilidad de elegir entre una versión a color y otra completamente en blanco y negro.